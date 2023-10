Biało-czerwoni z 10 punktami plasują się na trzecim miejscu w tabeli grupy E eliminacji, z której bezpośredni awans do przyszłorocznego turnieju w Niemczech wywalczą dwie ekipy. Prowadzi Albania - 13 punktów, przed Czechami - 11, a czwarta z 10 jest Mołdawia, ale wszystkie te zespoły mają za sobą o jeden występ mniej niż Polacy.

Reklama

Jeżeli są matematyczne szanse, to trzeba do samego końca wierzyć, że się uda, ale jeśli nie, to trzeba zadbać o odpowiednie przygotowanie do meczów barażowych - przyznał selekcjoner Michał Probierz po niedzielnym remisie z Mołdawią (1:1).

Szanse Polaków coraz bardziej iluzoryczne

Do 24-zespołowych ME awansują bezpośrednio zwycięzcy i wicemistrzowie 10 grup (łącznie 20 drużyn), udział zapewniony ma też gospodarz, a pozostałych trzech uczestników wyłonią baraże w marcu 2024 roku.

Reklama

Reklama

Mimo słabych wyników biało-czerwoni wciąż mają szansę, choć coraz bardziej iluzoryczną, zająć jedną z dwóch premiowanych bezpośrednim awansem lokat. Do końca zmagań czeka ich potyczka z Czechami u siebie, ale nawet w przypadku zwycięstwa, to może okazać się za mało.

Jeśli Polacy nie znajdą się w "dwójce", to ze względu na osiągnięcia w ostatniej edycji Ligi Narodów, gdzie utrzymali się w najwyższej dywizji, poszukają szczęścia w barażach, do których trafią najlepsze zespoły tych rozgrywek bez awansu z grupy.

Baraże nie będą łatwe

W barażach o trzy ostatnie przepustki na Euro 2024 powalczy 12 drużyn w trzech tzw. ścieżkach (po cztery zespoły), których zwycięzcy uzyskają awans. W każdej z tych ścieżek, identycznie jak w barażach o awans na mundial 2022, odbędą się półfinały i finał.

Gdyby dziś zakończyły się eliminacje grupowe ME, to z najwyższej dywizji Ligi Narodów bez awansu zostałyby - w kolejności miejsc w końcowej klasyfikacji - Chorwacja, Włochy, które triumfowały w Euro 2021 i występują w roli obrońcy tytułu, oraz Polska. Stawkę uzupełniłaby najlepsza w czwartej dywizji LN Estonia.

Chorwaci, wcześniej niepokonani w kwalifikacjach, w październiku doznali dwóch porażek i spadli na trzecią lokatę w grupie, ustępując gorszym bilansem bezpośrednich spotkań mającej tyle samo punktów Walii. Pewna awansu jest Turcja, a gdyby kolejność na miejscach 2-3 zmieniła się w listopadzie, to w barażach zagrają Walijczycy, ale oni znaleźliby się w układzie tej ścieżki za Polakami.

Z kolei Włosi po wtorkowej porażce na Wembley w Londynie z Anglikami 1:3 spadli na trzecią pozycję w grupie C. Mają 10 pkt, o trzy mniej niż druga Ukraina i sześć mniej niż już pewna awansu ekipa "Trzech Lwów". Italia ma do rozegrania jednak dwa mecze, a Ukraina - jeden, ale... Rywalem "Squadra Azzurra" będzie najpierw Macedonia Północna, która wyeliminowała ją sensacyjnie w barażach o mundial 2022, a następnie czeka ją potyczka wyjazdowa, choć na neutralnym terenie w niemieckim Leverkusen, z Ukrainą, która może się okazać rozstrzygająca.

Wszystko wyjaśni się w marcu

Na dziś schemat dwustopniowych zmagań w tej ścieżce wyglądałby następująco: Chorwacja - Estonia i Włochy - Polska w półfinałach, których zwycięzcy zmierzyliby się w decydującym starciu. Biało-czerwoni zagraliby na własnym terenie tylko w przypadku spotkania z Estonią.

Baraże zaplanowano na 21 i 26 marca przyszłego roku, trzy miesiące przed turniejem finałowym w Niemczech.