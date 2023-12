Rosja zawieszona

Rosja została zawieszona w prawach członka FIFA i UEFA, po tym jak jej wojska zaatakowały Ukrainę. Ostatni oficjalny mecz w rozgrywkach europejskich "Sborna" rozegrała w listopadzie 2021 roku w ramach Ligi Narodów z Chorwacją (0:1). Od tego czasu reprezentacja Rosji rywalizowała tylko z drużynami z Azji i Afryki.

Nowe stanowisko UEFA

Teraz może się to zmienić. Rosja dostała zgodę od UEFA na rozegranie towarzyskiego meczu z reprezentacją Serbii. "Uzgodniliśmy z Serbią zorganizowanie meczu towarzyskiego. Otrzymaliśmy zgodę UEFA. Gra planowana jest w Rosji. To, że nasza drużyna od dwóch lat nie grała w oficjalnych meczach, jest złe, ale nie jest to dramat" – powiedział prezes rosyjskiej federacji piłkarskiej Aleksander Diukow w rozmowie z portalem Sport24.

Spotkanie ma się odbyć w Rosji

Spotkanie ma się odbyć w dniach 21 lub 22 marca na terenie Rosji. Dla Serbii będzie to część przygotowań do zbliżających się mistrzostw Europy, w których zagra pierwszy raz od 2000 roku.

"Słabi przeciwnicy? Możemy grać ze wszystkimi krajami, ale najważniejsze jest, aby mecze odbywały się w Rosji. Jesteśmy zobowiązani do zorganizowania gier w domu. Istnieje możliwość, że w 2024 roku nasza drużyna zagra z reprezentacją Ameryki Południowej" - dodał Diukow.