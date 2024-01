Olympiakos zapłacił za Hezze 4 mln euro

Hezze mógł się ubiegać o polskie obywatelstwo, bo jego babcia urodziła się nad Wisłą. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z serwisu meczyki.pl wniosek o paszport złożony przez piłkarza został rozpatrzony pozytywnie i niedługo odbierze dokument potwierdzający jego polskie obywatelstwo.

Reklama

22-letni Argentyńczyk obecnie gra w barwach Olympiakosu Pireus. Do Grecji przeniósł się latem. Jego poprzedni klub Huracan zarobił na transferze 4 miliony euro. Defensywny pomocnik z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem swojego nowego zespołu. W tym sezonie rozegrał 23 mecze i zanotował jedną asystę.

Reklama

Hezze następcą Krychowiaka?

Hezze na pewno przydałby się naszej kadrze, bo na pozycji defensywnego pomocnika cały czas trwają poszukiwania odpowiedniego kandydata. Tak naprawdę od czasów świetności Grzegorza Krychowiaka nikt inny nie zagrzał w reprezentacji miejsca na tej pozycji.

PZPN interesuje się sprawą Hezze, ale na razie nikt z federacji nie kontaktował się oficjalnie z Argentyńczykiem. Jeśli selekcjoner biało-czerwonych Michał Probierz będzie chciał powołać 22-latka do reprezentacji, to na przeszkodzie nie staną już żadne sprawy formalne.

Problem może być inny. W tej chwili nie wiadomo, czy sam zainteresowany chce grać w biało-czerwonych barwach. Hezze wystąpił o polski paszport, bo poprosili go o to szefowie Olympiakosu, by Argentyńczyk nie blokował w klubowej kadrze miejsca dla piłkarza urodzonego poza Unią Europejską.