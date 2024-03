W miniony czwartek w półfinale baraży o Euro 2024 nasi piłkarze rozgromili 5:1 słabiutką Estonię. Dzięki temu zagrają w meczu o wszystko. We wtorkowy wieczór na stadionie w Cardiff zmierzą się z Walią. Awans do mistrzostw Europy w Niemczech da im tylko zwycięstwo.

Reklama

Mecz z Walią wpłynie na dalsze losy Lewandowskiego

Według byłego prezesa PZPN porażka będzie katastrofą dla całej polskiej piłki. Mówi się bardzo dużo o atmosferze. O tym, że z Michałem Probierzem drużyna funkcjonuje zupełnie inaczej. To pozytywne. Liczy się jednak rezultat. A na dziś reprezentacja pod wodzą Probierza wyników nie ma żadnych. Zwycięstwa nad Estonią nie można rozpatrywać w kategoriach wielkiego sukcesu. Życzę zespołowi, żeby we wtorek ograł Walijczyków i byśmy mogli przeżywać mistrzostwa Europy w Niemczech. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że brak występu reprezentacji na Euro miałby bardzo poważne konsekwencje dla drużyny, PZPN i całej naszej piłki - podkreślił w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" Boniek.

Zdaniem legendarnego piłkarza wynik meczu z Walijczykami może mieć wielki wpływ na karierę Roberta Lewandowskiego w reprezentacji. Dla Lewandowskiego mecz z Walią będzie niesamowicie ważny, bo to spotkanie może skończyć jego karierę reprezentacyjną. Albo wręcz przeciwnie: dać mu ogromną szansę. W przypadku porażki trudno przypuszczać, że za dwa, trzy lata Robert będzie miał tę samą determinację, by wygrać coś z kadrą. Natomiast gdyby Polacy ograli Walię, niesamowicie nakręci go to przed mistrzostwami Europy - stwierdził były szef polskiej piłki.