Arek musi przejść zabieg (artroskopii stawu kolanowego - PAP). Czeka go przerwa od czterech do sześciu tygodni. Jest mi go bardzo szkoda, w szczególności +tak po ludzku+. Widać było, ile wkładał w to energii. Na treningach wyglądał dobrze, tym bardziej to dla nas szkoda, że wypadł. Ale tak bywa w futbolu - powiedział Probierz w sobotnie południe na konferencji prasowej.

Probierz: Romanczuk wkrótce wróci do gry

Dodał, że inny z kontuzjowanych piłkarzy - Taras Romanczuk - wkrótce wróci do gry. Przerwa Tarasa nie potrwa zbyt długo, dlatego zdecydowaliśmy się zabrać go ze sobą na mistrzostwa. Kilku innych piłkarzy też ma urazy, ale lekkie, głównie mięśniowe - wytłumaczył. Przy okazji Probierz pochwalił sztab medyczny, który - jak podkreślił - spisał się świetnie.

Polaków czeka jeszcze jeden mecz towarzyski

W poniedziałek polscy piłkarze zmierzą się towarzysko z Turcją, również na PGE Narodowym. Rywalizację w grupie D Euro 2024 rozpoczną 16 czerwca od meczu z Holandią w Hamburgu, pięć dni później zagrają z Austrią w Berlinie, a 25 czerwca - z Francją w Dortmundzie.