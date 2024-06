Francuzi po samobójczym golu pokonali Austrię 1:0. Zwycięstwo okupili kontuzją Mbappe. Nowy nabytek Realu Madryt musiał opuścić murawę tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego.

Mbappe przeciwko Polsce zagra w masce

Francuskie media najpierw donosiły, że Mbappe wróci do gry najwcześniej za dwa tygodnie. To oznaczałoby, że gwiazdor reprezentacji Francji nie zagrałby zarówno w pojedynku z Holandią jak i Polską.

Przewidywania dziennikarzy jednak prawdopodobnie się nie sprawdzą, bo Mbappe już wrócił do treningów. Na razie ćwiczył indywidualnie. Według najnowszych informacji Mbappe opuści mecz z Holandią, ale będzie gotowy do gry we wtorkowym spotkaniu z reprezentacją Polski.

Mbappe przeciwko biało-czerwonym wystąpi w specjalnej masce, która będzie chronić złamany nos.