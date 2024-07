Podczas transmisji na szwajcarskim kanale telewizyjnym SRF we wtorek przed meczem, można było zobaczyć, jak kibice austriackiej drużyny skandowali hasło "Niemcy dla Niemców, obcokrajowcy wynocha" (Deutschland den Deutschen, Auslaender raus) do melodii piosenki "L'amour toujours". Policja w Lipsku ogłosiła we wtorek wieczorem w odpowiedzi na zapytanie agencji dpa, że bada tę sprawę.

"Defend Europe" na transparencie austriackim sektorze

Rasistowskie hasło stało się znane w całych Niemczech dzięki nagraniu wideo z wyspy Sylt. Pokazało ono młodych ludzi na imprezie skandujących "Obcokrajowcy precz" i "Niemcy dla Niemców" do piosenki Gigi D'Agostino. Od tego czasu zgłoszono wiele podobnych incydentów.

Niemieckie media przypominają w środę, że podczas meczu Austrii z Polską (3:1) w Berlinie w sektorze austriackim można było zobaczyć transparent z napisem "Defend Europe". Jest to hasło skrajnie prawicowego "Ruchu Tożsamościowego". Austriacki związek piłki nożnej (ÖFB) wyraźnie się od niego zdystansował.

Turcja pokonała Austrię 2:1 i awansowała do ćwierćfinału ME, w którym w sobotę zmierzy się z Holandią.