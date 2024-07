Mbappe pojawił się na konferencji prasowej przed ćwierćfinałowym meczem z Portugalią. Gwiazdor Realu Madryt nie skupiał się tylko na piłce. 25-latek poruszył również tematy polityczne.

Mbappe przeciw Le Pen

Reprezentant Francji namawiał rodaków do wzięcia udziału w wyborach. Co więcej zaapelował do nich, by nie głosowali na polityków Zjednoczenia Narodowego, czyli prawicowej partii na czele której stoi Marine Le Pen.

Bardziej niż kiedykolwiek trzeba iść i zagłosować. Nie możemy oddać kraju w ręce tych ludzi. Widzieliśmy wyniki pierwszej tury. Były katastrofalne. Mam nadzieje, że to się jeszcze zmieni i wszyscy się zjednoczą, by zagłosować na właściwą stronę - powiedział Mbappe.