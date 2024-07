Wiele obrazów z tego lata w naszych miastach pozostanie niezapomnianych - podkreśliła Faeser.

Niemcy twierdzą, że Euro 2024 było bezpieczne

Faeser podziękowała "przede wszystkim dziesiątkom tysięcy funkcjonariuszy policji", służbom ratunkowym, wolontariuszom za "pokojowe święto piłki nożnej" w Niemczech. "Byli obecni wszędzie i zawsze. Kiedy dochodziło do incydentów, podejmowali szybkie działania". Podczas ME nie było żadnych poważnych problemów związanych z bezpieczeństwem.

Reklama

Turniej zakończył się w niedzielę wieczorem - reprezentacja Hiszpanii pokonała Anglię 2:1 w finale w Berlinie.

Niemcy nie zlikwidują kontroli granicznych

Niemieckie MSW poinformowało, że przed i w trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu będą nadal odbywać się kontrole na granicy francusko-niemieckiej. Celem jest zapewnienie "maksymalnego bezpieczeństwa w ścisłej współpracy z władzami francuskimi". Igrzyska odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia. Kontrole zostaną wkrótce zgłoszone Unii Europejskiej.

Jednak od 19 lipca zostaną zniesione kontrole wprowadzone podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej na granicach z Danią, Holandią, Belgią i Luksemburgiem.

Według MSW, kontrole graniczne będą nadal przeprowadzane na granicach z Austrią, Szwajcarią, Czechami i Polską w celu ograniczenia nielegalnej migracji i zwalczania przemytu ludzi. Na granicy z Austrią obowiązują one obecnie do 11 listopada, a na granicach z Polską, Szwajcarią i Czechami do 15 grudnia, przypomniał portal tagesschau.