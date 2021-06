Ostatnia seria gier w grupie C. Na czele znajdują się Holendrzy, którzy w Amsterdamie grają z Macedonią Północną. "Oranje" mają już pewny awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca, z kolei dla Macedończyków to ostatnie spotkanie na tym turnieju. O drugie miejsce w bezpośrednim starciu walczą na stadionie w Bukareszcie reprezentacje Ukrainy i Austrii.

Holendrzy od pierwszego gwizdka mieli znaczną przewagę nad Macedończykami. Dominację udokumentowali golem Memphisa Depaya w 24. minucie. Reklama Podopieczni Franka de Boera mocno rozpoczęli drugą część spotkania. W 51. minucie na 2:0 podwyższył Georginio Wijnaldum, który wpakował piłkę do pustej bramki po podaniu Memphisa Depaya. Macedonia Północna - Holandia 0:2

Bramki: Memphis Depay (24. min.), Georginio Wijnaldum (51. min.)

Żółte kartki: Macedonia - Stefan Ristowski

Sędzia: Istvan Kovacs (Rumunia).

Macedonia Północna: Stole Dimitriewski - Stefan Ristowski, Darko Welkoski, Visar Musliu, Ezgjan Alioski - Enis Bardhi, Arijan Ademi - Iwan Trickowski, Eljif Elmas, Aleksandar Trajkowski - Goran Pandew.

Holandia: Maarten Stekelenburg - Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Patrick van Aanholt - Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Ryan Gravenberch - Memphis Depay, Donyell Malen. Mecz otwarcia, o wszystko, o honor? Nigdy na Euro Zobacz również W 21. minucie spotkania na prowadzenie wyszli Austriacy - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Davida Alaby gola głową zdobył Christoph Baumgartner. Ukraina - Austria 0:1

Bramka: Christoph Baumgartner (21. min.)

Sędzia: Cuneyt Cakir (Turcja).

Ukraina: Heorhij Buszczan - Witalij Mykołenko, Mykoła Matwijenko, Illa Zabarny, Ołeksandr Karawajew - Rusłan Malinowski, Serhij Sydorczuk, Ołeksandr Zinczenko, Mykoła Szaparenko, Andrij Jarmołenko - Roman Jaremczuk.

Austria: Daniel Bachmann - Stefan Lainer, Aleksandar Dragović, Martin Hinteregger, David Alaba - Xaver Schlager, Konrad Laimer, Florian Grillitsch - Christoph Baumgartner (32. Alessandro Schopf), Marcel Sabitzer - Marko Arnautović.