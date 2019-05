Dla każdego z tych półfinalistów występ w LE, w której końcowy triumf oznacza prawo gry w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów, jest niezwykle ważny. Wciąż walczą bowiem na krajowych podwórkach o zajęcie czwartego miejsca (również premiowanego grą w Lidze Mistrzów), ale nie mają gwarancji, że osiągną tę lokatę.

Chelsea zajmuje obecnie czwartą, zaś Arsenal piątą pozycję w angielskiej ekstraklasie. Valencia jest szósta w Hiszpanii, natomiast Eintracht - czwarty w Niemczech.

Valencia po słabszej jesieni spisywała się w tym roku znacznie lepiej (m.in. awansowała do zaplanowanego na 25 maja finału Pucharu Hiszpanii), ale ostatnio zwolniła tempo. Wpływ na to może mieć kilka kontuzji w zespole, m.in. czołowego zawodnika drużyny - urodzonego we Francji reprezentanta Republiki Środkowoafrykańskiej Geoffreya Kondogbii, a także Rosjanina Denisa Czeryszewa.

Od wielkich osiągnięć "Nietoperzy" na międzynarodowej arenie minęło już sporo czasu - w 2000 i 2001 roku dotarły do finału LM, zaś w 2004 triumfowały w Pucharze UEFA (poprzednik LE).

W spotkaniu z Arsenalem objęli wprawdzie prowadzenie w 11. minucie po trafieniu głową z bliska Francuza Mouctara Diakhaby'ego, ale "Kanonierzy" wkrótce potem wyprowadzili dwa skuteczne ciosy za sprawą jego rodaka Alexandre'a Lacazette'a. W drugim przypadku nie popisał się brazylijski bramkarz Valencii Neto.

W 90. minucie gola na 3:1 - bardzo ważnego w perspektywie rewanżu - zdobył urodzony we Francji Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang.

We Frankfurcie londyński zespół również jako pierwszy stracił bramkę. Golkipera Chelsea pokonał sprytnym uderzeniem głową z 13-14 metrów Luka Jovic. To dziewiąty gol Serba w tej edycji LE, a łącznie 26. w obecnym sezonie (17 w Bundeslidze).

Tuż przed przerwą wyrównał mocnym strzałem Hiszpan Pedro.

Dopiero od 61. minuty w barwach Chelsea grał Belg Eden Hazard, oszczędzany na decydujące mecze w Premier League.

Do końca wynik już nie uległ zmianie, co stawia londyńczyków w lepszej sytuacji przed rewanżem.

Eintracht i tak może mieć powody dla dumy - to jego pierwszy od 39 lat występ w półfinale europejskich pucharów.

Rewanże odbędą się 9 maja na stadionach Chelsea i Valencii. Finał 29 maja w Baku.