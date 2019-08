Polski napastnik pojawił się na boiksu w 79. minucie, a trafił do bramki rywali w 82. i 84. W pierwszym meczu padł remis 1:1 i w trzeciej rundzie mistrz Bułgarii zagra z walijskim The New Saints FC. Cały mecz w barwach Łudogorca zagrał Jacek Góralski.

Spotkania trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy odbędą się 8 i 15 sierpnia.