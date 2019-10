Bramki dla Feyenoordu w starciu z utytułowanym portugalskim klubem zdobyli w drugiej połowie Jens Toornstra i Rick Karsdorp.

W innym meczu w tej stawce szkocki Rangers FC, pogromca Legii Warszawa w 4. rundzie eliminacji LE, przegrał na wyjeździe z Young Boys Berno 1:2.

W tej grupie wszystkie drużyny mają po trzy punkty.

Zwycięstwa nie odniósł w czwartek Manchester United. "Czerwone Diabły", które spisują się przeciętnie na krajowym podwórku, zremisowały w nieco eksperymentalnym składzie na wyjeździe z AZ Alkmaar 0:0. Mają w grupie L cztery punkty, podobnie jak Partizan Belgrad, który wygrał na wyjeździe z FK Astana 2:1.

W Budapeszcie Ferencvaros przegrał w grupie H z Łudogorcem Razgrad 0:3, choć goście od 43. minuty grali w dziesiątkę. Jacek Góralski wystąpił od 57. minuty w bułgarskiej ekipie, a jego klubowy kolega Jakub Świerczok nie zmieścił się w kadrze meczowej.

Mecz poprowadzili polscy sędziowie, z Bartoszem Frankowskim jako głównym.

Co ciekawe, oba zespoły zagrały ze sobą w lipcu w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Łudogorec przegrał wówczas dwukrotnie (1:2 i 2:3), a w rewanżu Świerczok nie wykorzystał rzutu karnego.

Łudogorec prowadzi w tabeli grupy H z kompletem sześciu punktów i imponującym bilansem bramkowym 8-1.

O godz. 21 rozpoczęło się 12 pozostałych meczów.

W tym sezonie w stawce 48 drużyn po raz trzeci z rzędu zabrakło polskiej. Finał zostanie rozegrany 27 maja w Gdańsku.

Wyniki 2. kolejki Ligi Europy:

czwartek, 3 października

Grupa G

Young Boys Berno - Rangers FC 2:1 (0:1)

Feyenoord Rotterdam - FC Porto 2:0 (0:0)

Tabela:

M Z R P Bramki Pkt

1. Feyenoord Rotterdam 2 1 0 1 2-1 3

2. Young Boys Berno 2 1 0 1 3-3 3

3. Rangers FC 2 1 0 1 2-2 3

4. FC Porto 2 1 0 1 2-3 3

Grupa H

Ferencvaros Budapeszt - Łudogorec Razgrad 0:3 (0:2)

CSKA Moskwa - Espanyol Barcelona 0:2 (0:0)

M Z R P Bramki Pkt

1. Łudogorec Razgrad 2 2 0 0 8-1 6

2. Espanyol Barcelona 2 1 1 0 3-1 4

3. Ferencvaros Budapeszt 2 0 1 1 1-4 1

4. CSKA Moskwa 2 0 0 2 1-7 0

Grupa I

FK Ołeksandrija - KAA Gent 1:1 (0:1)

AS St. Etienne - VfL Wolfsburg 1:1 (1:1)

M Z R P Bramki Pkt

1. VfL Wolfsburg 2 1 1 0 4-2 4

2. KAA Gent 2 1 1 0 4-3 4

3. AS St. Etienne 2 0 1 1 3-4 1

4. FK Ołeksandrija 2 0 1 1 2-4 1

Grupa J

Wolfsberger AC - AS Roma 1:1 (0:1)

Istanbul Basaksehir - Borussia Moenchengladbach 1:1 (0:0)

M Z R P Bramki Pkt

1. Wolfsberger AC 2 1 1 0 5-1 4

2. AS Roma 2 1 1 0 5-1 4

3. Borussia Moenchengladbach 2 0 1 1 1-5 1

4. Istanbul Basaksehir 2 0 1 1 1-5 1

Grupa K

Sporting Braga - Slovan Bratysława 2:2 (1:1)

Besiktas Stambuł - Wolverhampton Wanderers 0:1 (0:1)

M Z R P Bramki Pkt

1. Slovan Bratysława 2 1 1 0 6-4 4

2. SC Braga 2 1 1 0 3-2 4

3. Wolverhampton Wanderers 2 1 0 1 1-1 3

4. Besiktas Stambuł 2 0 0 2 2-5 0

Grupa L

FK Astana - Partizan Belgrad 1:2 (0:1)

AZ Alkmaar - Manchester United 0:0

M Z R P Bramki Pkt

1. Partizan Belgrad 2 1 1 0 4-3 4

2. Manchester United 2 1 1 0 1-0 4

3. AZ Alkmaar 2 0 2 0 2-2 2

4. FK Astana 2 0 0 2 1-3 0

Grają wieczorem (godz. 21):

Grupa A

F91 Dudelange - Karabach Agdam

Sevilla - APOEL Nikozja

Grupa B

FC Lugano - Dynamo Kijów

Malmoe FF - FC Kopenhaga

Grupa C

FK Krasnodar - Getafe

Trabzonspor - FC Basel

Grupa D

Rosenborg Trondheim - PSV Eindhoven

Sporting Lizbona - LASK Linz

Grupa E

Celtic Glasgow - CFR Cluj

Lazio Rzym - Rennes

Grupa F

Vitoria Guimaraes - Eintracht Frankfurt

Arsenal Londyn - Standard Liege