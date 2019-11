Sevilla pokonała na wyjeździe F91 Dudelange 5:2 i pozostaje jedyną niepokonaną ekipą w obecnej edycji, ale w czwartek straciła pierwsze bramki. Dla trzykrotnego zwycięzcy Ligi Europy dwukrotnie trafił Izraelczyk Munas Dabbur (powołany na mecz z Polską w eliminacjach mistrzostw Europy), a hat-trickiem popisał się Hiszpan Munir El Haddadi.

Całe spotkanie w barwach Dynama Kijów rozegrał Kędziora. Ukraińska drużyna zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy B, ale ma tyle samo punktów co FC Kopenhaga. O 1/16 finału walczy jeszcze Malmoe FF, które ma tylko punkt mniej. W czwartek zremisowało z FC Lugano 0:0.

Z awansu cieszą się już piłkarze Celticu, choć w starciu z Lazio Rzym mieli sporo szczęścia. Decydującą bramkę zdobył w 95. minucie spotkania Olivier Ntcham, który wszedł na murawę w 77. minucie.

W 1/16 finału zagra też już na pewno FC Basel. Szwajcarzy wygrali u siebie z Getafe 2:1. Ciekawie zrobiło się w grupie D. Po wysokim zwycięstwe LASK Linz z PSV Eindhoven 4:1 jeszcze trzy drużyny walczą o awans. Sporting Lizbona pokonał na wyjeździe Rosenborg Trondheim 2:0 i jest liderem tabeli, ale ma tylko dwa punkty więcej (dziewięć) niż zespoły z Linzu i Eindhoven.

Pierwszą porażkę w środę odnieśli piłkarze Arsenalu Londyn, którzy zremisowali na wyjeździe z Vitorią Guimaraes 1:1 (0:0), ale nadal przewodzą grupie F.

Pozostałe spotkania 4. kolejki rozpoczęły się o godzinie 21.

W stawce 48 drużyn po raz trzeci z rzędu zabrakło polskiej. Finał LE zostanie rozegrany 27 maja w Gdańsku.

Wyniki 4. kolejki Ligi Europy:

czwartek, 7 listopada:

Grupa A

F91 Dudelange - FC Sevilla 2:5 (0:4)

APOEL Nikozja - Karabach Agdam 2:1 (0:1)

Tabela:

M Z R P Bramki Pkt

1. FC Sevilla 4 4 0 0 12-2 12 - awans

2. APOEL Nikozja 4 1 1 2 7-8 4

3. Karabach Agdam 4 1 1 2 7-8 4

4. F91 Dudelange 4 1 0 3 7-15 3

Grupa B

FC Kopenhaga - Dynamo Kijów 1:1 (1:0)

FC Lugano - Malmoe FF 0:0

1. FC Kopenhaga 4 1 3 0 4-3 6

2. Dynamo Kijów 4 1 3 0 3-2 6

3. Malmoe FF 4 1 2 1 3-3 5

4. FC Lugano 4 0 2 2 1-3 2

Grupa C

FC Basel - Getafe 2:1 (1:1)

FK Krasnodar - Trabzonspor 3:1 (2:0)

1. FC Basel 4 3 1 0 10-3 10 - awans

2. Getafe 4 2 0 2 4-4 6

3. FK Krasnodar 4 2 0 2 6-8 6

4. Trabzonspor 4 0 1 3 3-8 1

Grupa D

LASK Linz - PSV Eindhoven 4:1 (0:1)

Rosenborg Trondheim - Sporting Lizbona 0:2 (0:2)

1. Sporting Lizbona 4 3 0 1 7-4 9

2. LASK Linz 4 2 1 1 6-3 7

3. PSV Eindhoven 4 2 1 1 8-7 7

4. Rosenborg Trondheim 4 0 0 4 1-8 0

Grupa E

CFR Cluj - Stade Rennes 1:0 (0:0)

Lazio Rzym - Celtic Glasgow 1:2 (1:1)

1. Celtic Glasgow 4 3 1 0 7-3 10 - awans

2. CFR Cluj 4 3 0 1 4-3 9

3. Lazio Rzym 4 1 0 3 5-7 3

4. Stade Rennes 4 0 1 3 2-5 1

Grupa F

Vitoria Guimaraes - Arsenal Londyn 1:1 (0:0)

Standard Liege - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:0)

1. Arsenal Londyn 4 3 1 0 11-3 10

2. Standard Liege 4 2 0 2 5-7 6

3. Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 4-6 6

4. Vitoria Guimaraes 4 0 1 3 3-7 1

Grupa G

21.00 Rangers FC - FC Porto

21.00 Feyenoord Rotterdam - Young Boys Berno

1. Young Boys Berno 3 2 0 1 5-3 6

2. Rangers FC 3 1 1 1 3-3 4

3. FC Porto 3 1 1 1 3-4 4

4. Feyenoord Rotterdam 3 1 0 2 2-3 3

Grupa H

21.00 Ferencvaros Budapeszt - CSKA Moskwa

21.00 Espanyol Barcelona - Łudogorec Razgrad

1. Espanyol Barcelona 3 2 1 0 4-1 7

2. Łudogorec Razgrad 3 2 0 1 8-2 6

3. Ferencvaros Budapeszt 3 1 1 1 2-4 4

4. CSKA Moskwa 3 0 0 3 1-8 0

Grupa I

21.00 FK Ołeksandrija - AS St. Etienne

21.00 VfL Wolfsburg - KAA Gent

1. VfL Wolfsburg 3 1 2 0 6-4 5

2. KAA Gent 3 1 2 0 6-5 5

3. Saint-Etienne 3 0 2 1 4-5 2

4. FK Ołeksandrija 3 0 2 1 3-5 2

Grupa J

21.00 Wolfsberger AC - Istanbul Basaksehir

21.00 Borussia Moenchengladbach - AS Roma

1. AS Roma 3 1 2 0 6-2 5

2. Wolfsberger AC 3 1 1 1 5-2 4

3. Istanbul Basaksehir 3 1 1 1 2-5 4

4. Borussia Moenchengladbach 3 0 2 1 2-6 2

Grupa K

21.00 SC Braga - Besiktas Stambuł

21.00 Wolverhampton Wanderers - Slovan Bratysława

1. SC Braga 3 2 1 0 5-3 7

2. Wolverhampton Wanderers 3 2 0 1 3-2 6

3. Slovan Bratysława 3 1 1 1 7-6 4

4. Besiktas Stambuł 3 0 0 3 3-7 0

Grupa L

FK Astana - AZ Alkmaar 0:5 (0:1)

21.00 Manchester United - Partizan Belgrad

1. Manchester United 3 2 1 0 2-0 7

2. AZ Alkmaar 3 1 2 0 8-2 5

3. Partizan Belgrad 3 1 1 1 4-4 4

4. FK Astana 3 0 0 3 1-9 0