"Kanonierzy", którzy przed rokiem przegrali w finale z Chelsea Londyn 1:4, w ubiegłym tygodniu wygrali w Grecji 1:0 i wydawało się, że nie będą mieli problemu z przejściem do kolejnej rundy. Tymczasem trafienie Senegalczyka Papy Cisse w 53. minucie wyrównało stan dwumeczu. Konieczna była dogrywka, w której do wyrównania doprowadził w 113. minucie efektownymi "nożycami" Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang.

Jednak w 119. Marokańczyk Youssef El-Arabi wykorzystał dośrodkowanie z prawego skrzydła i goście prowadzili 2:1. W ostatniej akcji meczu Aubameyang miał znakomitą okazję, ale z niewielkiej odległości nie trafił w światło bramki.

Problemów nie miał za to Manchester United. Co prawda w pierwszym meczu "Czerwone Diabły" tylko zremisowały w Belgii z Club Brugge 1:1, ale w rewanżu pewnie wygrały na Old Trafford 5:0.

Także trzeci klub z Anglii Wolverhampton Wanderers nie pozostawił złudzeń rywalom, rozstrzygając losy dwumeczu już w minionym tygodniu. Wówczas "Wilki" zwyciężyły u siebie z ostatnim w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy Espanyolem Barcelona 4:0, a porażka w rewanżu 2:3 nie miała dla nich większego znaczenia.

Hiszpania będzie miała jednak swoich reprezentantów w najlepszej "16" trwającego sezonu. Zakwalifikowały się do niej Sevilla oraz Getafe. Żadnej z tych ekip nie przyszło to jednak łatwo - Andaluzyjczycy dwukrotnie zremisowali z CFR Cluj - 1:1 na wyjeździe i 0:0 u siebie, natomiast ekipa z przedmieść Madrytu przegrała w czwartek z Ajaxem w Amsterdamie 1:2, ale w dwumeczu zwyciężyła 3:2.

W 1/8 finału wystąpią także dwa kluby z Włoch: Inter Mediolan oraz AS Roma. Pierwszy z nich wygrał w czwartek u siebie, przy pustych trybunach z powodu obaw związanych z epidemią koronawirusa, z Łudogorcem Razgrad 2:1 (Jakub Świerczok grał w ekipie gości od 64. minuty). W dwumeczu zespół z Mediolanu zwyciężył 4:1.

Bardziej zacięty był pojedynek Romy z KAA Gent. W czwartek rzymianie tylko zremisowali w Belgii 1:1, ale przed tygodniem wygrali we Włoszech 1:0.

Spośród reprezentantów czterech najsilniejszych lig w Europie nie zawiedli także piłkarze z Niemiec. W 1/8 finału zagrają Bayer Leverkusen oraz VfL Wolfsburg. W piątek może do nich dołączyć Eintracht Frankfurt, który w pierwszym spotkaniu wygrał u siebie z FC Salzburg 4:1. Rewanż miał odbyć się w czwartek, ale przełożono go na dzień później na godzinę 18 z powodu ostrzeżeń o huraganie w Austrii.

Niecodzienny przebieg miało spotkanie w Turcji pomiędzy Istanbulem Basaksehir a Sportingiem Lizbona. Portugalski zespół w pierwszym meczu zwyciężył u siebie 3:1, a w rewanżu do 90. minuty przegrywał 1:2. W doliczonym czasie Bośniak Edin Visca trafił dla gospodarzy, wyrównując stan dwumeczu i doprowadzając do dogrywki. W jednej z ostatnich akcji jej drugiej części ten sam zawodnik zdobył bramkę na 4:1, przesądzającej o triumfie klubu ze Stambułu.

W odwrocie są drużyny z Portugalii. W środę i czwartek oprócz Sportingu wyeliminowane zostały również SC Braga, Benfica Lizbona i FC Porto.

Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na piątek. Finał zostanie rozegrany 27 maja w Gdańsku.

Wyniki 1/16 finału Ligi Europy (gwiazdka oznacza awans):

środa, 26 lutego

SC Braga - *Rangers FC 0:1 (0:0); pierwszy mecz 2:3

czwartek, 27 lutego

KAA Gent - *AS Roma 1:1 (1:1); 0:1

Malmoe FF - *VfL Wolfsburg 0:3 (0:1); 1:2

*LASK Linz - AZ Alkmaar 2:0 (1:0); 1:1

*FC Basel - APOEL Nikozja 1:0 (1:0); 3:0

FC Porto - *Bayer Leverkusen 1:3 (0:1); 1:2

*Istanbul Basaksehir - Sporting Lizbona 4:1 po dogr. (3:1, 2:0); 1:3

Espanyol Barcelona - *Wolverhampton Wanderers 3:1 (1:1); 0:4

Benfica Lizbona - *Szachtar Donieck 3:3 (2:1); 1:2

*Inter Mediolan - Łudogorec Razgrad 2:1 (2:1); 2:0

*Manchester United - FC Brugge 5:0 (3:0); 1:1

Arsenal Londyn - *Olympiakos Pireus 1:2 po dogr. (0:1, 0:0); 1:0

*FC Sevilla - CFR Cluj 0:0; 1:1

Celtic Glasgow - *FC Kopenhaga 1:3 (0:0); 1:1

Ajax Amsterdam - *Getafe 2:1 (1:1); 0:2

piątek, 28 lutego

FC Salzburg - Eintracht Frankfurt (godz 18.00; 1:4)

Kolejne rundy:

12 marca - pierwsze mecze 1/8 finału

19 marca - rewanżowe mecze 1/8 finału

9 kwietnia - pierwsze mecze ćwierćfinałowe

16 kwietnia - rewanżowe mecze ćwierćfinałowe

30 kwietnia - pierwsze mecze półfinałowe

7 maja - rewanżowe mecze półfinałowe

27 maja - finał (Gdańsk)