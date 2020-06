"Jeżeli finał Ligi Europy ma się odbyć w Gdańsku, to chcemy go z kibicami. Można go zrobić za rok czy za dwa... Za dużo wiem, a za mało mogę powiedzieć" – przyznał Zbigniew Boniek w magazynie "Gol".

Prezes PZPN zdradził też datę poznania gospodarza finału Pucharu Polski. Reklama