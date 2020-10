Jeśli ktoś zastanawiał się, jak to możliwe, że w klubowym rankingu UEFA Azerbejdżan jest wyżej od Polski, to po czwartkowym spotkaniu mistrzów obu krajów nie powinien już mieć wątpliwości. Legia była drużyną wyraźnie słabszą, grającą bez pomysłu i zasłużenie przegrała.

W pierwszej połowie najlepszym piłkarzem stołecznej ekipy był Artur Boruc. Tylko dzięki 40-letniemu bramkarzowi Legia nie schodziła na przerwę przegrywając. Kilkakrotnie interweniować musiał już w pierwszym kwadransie.

W przerwie trener Czesław Michniewicz nie zdecydował się na zmiany, a w inny sposób zmienić gry podopiecznych mu się nie udało. W drugiej połowie obraz na boisku nie uległ zmianie, a goście byli już znacznie skuteczniejsi.

W 50. minucie Boruca z bliska pokonał reprezentant Republiki Zielonego Przylądka Patrick Andrade. Po nieco ponad godzinie gry podwyższył mający francusko-marokańskie pochodzenie Abdellah Zoubir, który łatwo ograł Chorwata Josipa Juranovica i pewnym strzałem wpakował piłkę do bramki.

W 69. minucie wynik ustalił Filip Ozobic. Po składnej akcji gości niepilnowany w polu karnym Chorwat bez trudu wpisał się na listę strzelców.

Legia nawet przez moment nie potrafiła nawiązać walki. To czwarty sezon z rzędu, w którym nie udało jej się awansować do fazy grupowej europejskich pucharów. Na drodze do Ligi Mistrzów lub Ligi Europy stawały jej wcześniej: FK Astana, Sheriff Tyraspol, Spartak Trnawa, luksemburskie F91 Dudelange, Rangers FC i Omonia Nikozja.

W fazie grupowej LE zagra za to Lech Poznań, który również w czwartek pokonał na wyjeździe belgijskie Charleroi 2:1. Losowanie grup odbędzie się w piątek.

Legia Warszawa - Karabach Agdam 0:3 (0:0)

Bramki: 0:1 Patrick Andrade (50), 0:2 Abdellah Zoubir (62), 0:3 Filip Ozobic (70)

Legia: Artur Boruc - Josip Juranovic, Igor Lewczuk, Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenović - Bartosz Kapustka (66. Michał Karbownik), Bartosz Slisz, Joel Valencia, Domagoj Antolic (63. Luquinhas) - Tomas Pekhart, Rafael Lopes (56. Paweł Wszołek)

Karabach: Sahruddin Mehemmedeliyev - Abbas Huseynov, Bedavi Huseynov, Kevin Medina, Maksim Medvedev - Patrick Andrade, Qara Qarayev, Uros Matic, Filip Ozobic (75. Jaime Romero), Abdellah Zoubir (63. Mahir Emreli) - Owusu Kwabena (84. Elvin Ceferquliyev)

Żółte kartki: Legia Warszawa - Bartosz Slisz, Igor Lewczuk; Karabach Agdam - Abdellah Zoubir

Sędzia: Tobias Stieler (Niemcy)

Mecz bez udziału publiczności