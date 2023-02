Spotkanie w Manchesterze, przyciągające uwagę całej piłkarskiej Europy, rozpocznie się o godz. 21.00.

"Po emocjonującym (...) meczu na Camp Nou w zeszłym tygodniu nic nie jest jeszcze przesądzone: w czwartek Old Trafford zamieni się w +Teatr Marzeń+ dla jednego z tych dwóch europejskich gigantów" - napisano w depeszy agencji AFP.

Sporo miejsca poświęcono Lewandowskiemu, zastanawiając się, czy to będzie wieczór doświadczonego napastnika.

"Polski goleador, który przeszedł do +Barcy+ zeszłego lata za 45 mln euro po ośmiu latach świetności w Bayernie Monachium, wciąż nie jest tak przekonujący w rozgrywkach europejskich, jak w lidze. O ile zdobywca +Złotego Buta+ 2021 i 2022 nie miał trudności z przystosowaniem się do hiszpańskiej ekstraklasy, gdzie dominuje w rankingu strzelców z dorobkiem 15 goli, o tyle spotkał się z krytyką po swoich dyskretnych występach w najważniejszych meczach kontynentalnych (...)" - dodano.

Na Old Trafford Lewandowski będzie musiał sobie radzić bez wsparcia kontuzjowanych Pedriego i Ousmane'a Dembele oraz zawieszonego za karki Gaviego.

Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie również dlatego, że oba zespoły świetnie sobie radzą w krajowych ligach. Barcelona jest zdecydowanym liderem w Primera Division, a MU po serii meczów bez porażki goni czołówkę w Premier League - jest trzeci i ma już tylko trzy punkty straty do wicelidera Manchesteru City.

Dość niespodziewanie kłopoty w Lidze Europy ma Juventus Turyn, który w minionym tygodniu zaledwie zremisował u siebie z trzynastym we francuskiej ekstraklasie FC Nantes 1:1. W bramce "Starej Damy" wystąpił Wojciech Szczęsny, zaś Arkadiusza Milika z gry wyłączyła kontuzja.

Rewanż we Francji rozpocznie się o 18.45.

Natomiast o 21.00 Roma Nicoli Zalewskiego spróbuje odrobić stratę w rywalizacji z FC Salzburg. W Austrii włoski zespół przegrał 0:1.

Najbliżej awansu do 1/8 finału jest Sevilla, znana od lat ze świetnych występów w Lidze Europy (a wcześniej Pucharze UEFA). Hiszpański zespół zagra na wyjeździe z PSV Eindhoven, z którym u siebie wygrał 3:0.

Finał obecnej edycji LE zaplanowano na 31 maja w Budapeszcie.

Program rewanżowych meczów barażowych o awans do 1/8 finału Ligi Europy:



23 lutego, czwartek

Nantes - Juventus Turyn (godz. 18.45; pierwszy mecz 1:1)

PSV Eindhoven - FC Sevilla (18.45; 0:3)

FC Midtjylland - Sporting Lizbona (18.45; 1:1)

AS Monaco - Bayer Leverkusen (18.45; 3:2)

AS Roma - FC Salzburg (21.00; 0:1)

Union Berlin - Ajax Amsterdam (21.00; 0:0)

Manchester United - FC Barcelona (21.00; 2:2)

Rennes - Szachtar Donieck (21.00; 1:2)



Program kolejnych rund:



Losowanie par 1/8 finału: 24 lutego (godz. 12.00)

1/8 finału: 9 i 16 marca

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (13.00)

Ćwierćfinały: 13 i 20 kwietnia

Półfinały: 11 i 18 maja

Finał: 31 maja, Budapeszt