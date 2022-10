Dynamo Kijów Tomasza Kędziory w pełnym zwrotów akcji meczu zremisowało 3:3 z AEK Larnaka i zdobyło pierwsze punkty w fazie grupowej LE. Reprezentant Polski cały mecz spędził na ławce rezerwowych.

Z kolei lewy obrońca Puchacz z Unionu Berlin wszedł na boisko pod koniec meczu z SC Braga. Niemiecki klub wygrał 1:0 po golu Robina Knoche z rzutu karnego.

Pomocnik Piotrowski rozegrał 74 minuty przeciwko Betisowi Sewilla, a jego Łudogorzec Razgrad przegrał 0:1. Jedyną bramkę zdobył Nabil Fekir. Hiszpański klub prowadzi w grupie C z dorobkiem 13 pkt.

AS Roma wygrała na wyjeździe z HJK Helsinki 2:1. We włoskiej drużynie cały mecz na pozycji lewego wahadłowego rozegrał Zalewski. Pierwszego gola dla rzymian strzelił Tammy Abraham, wyrównał Perparim Hetemaj, a o zwycięstwie Romy przesądziło samobójcze trafienie Arttu Hoskonena.

Feyenoord Rotterdam Szymańskiego przegrał 0:1 ze Sturmem Graz. Polski pomocnik został zmieniony w 67. minucie.

Po pięciu kolejkach jedyną drużyną z kompletem punktów jest Real Sociedad San Sebastian, który pokonał na wyjeździe Omonię Nikozja 2:0 po golach Roberta Navarro i Jona Karrikaburu.

Bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy wywalczą tylko zwycięzcy grup. Drużyny z drugich miejsc zagrają o 1/8 finału w barażach z klubami, które zajmą trzecie lokaty w swoich grupach Ligi Mistrzów. Natomiast zespoły, które zajmą trzecie w grupach LE powalczą o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji w barażach z klubami, które zajęły drugie pozycje w grupach LK.

Finał Ligi Europy, drugich pod względem rangi klubowych rozgrywek na Starym Kontynencie, zaplanowano na 31 maja 2023 roku w Budapeszcie.

Wyniki 5. kolejki fazy grupowej Ligi Europy:



grupa A

FC Zurich - Bodoe/Glimt 2:1 (0:1)

PSV Eindhoven - Arsenal Londyn 2:0 (0:0)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Arsenal Londyn 5 4 0 1 7-3 12

2. PSV Eindhoven 5 3 1 1 13-3 10

3. Bodoe/Glimt 5 1 1 3 4-8 4

4. FC Zurich 5 1 0 4 5-15 3



grupa B

Fenerbahce Stambuł - Rennes 3:3 (1:3)

AEK Larnaka - Dynamo Kijów 3:3 (1:1)



1. Fenerbahce Stambuł 5 3 2 0 11-7 11

2. Rennes 5 3 2 0 10-7 11

3. AEK Larnaka 5 1 1 3 6-9 4 - baraż o 1/8 finału Ligi Konferencji

4. Dynamo Kijów 5 0 1 4 5-9 1



grupa C

Łudogorec Razgrad - Betis Sewilla 0:1 (0:0)

HJK Helsinki - AS Roma 1:2 (0:1)



1. Betis Sewilla 5 4 1 0 9-4 13 - awans do 1/8 finału

2. Łudogorec Razgrad 5 2 1 2 7-6 7

3. AS Roma 5 2 1 2 8-6 7

4. HJK Helsinki 5 0 1 3 1-8 1



grupa D

Malmoe FF - St. Gilloise 0:2 (0:2)

Union Berlin - SC Braga 1:0 (0:0)



1. St. Gilloise 5 4 1 0 11-6 13 - awans do 1/8 finału

2. Union Berlin 5 3 0 2 3-2 9

3. SC Braga 5 2 1 2 7-6 7

4. Malmoe FF 5 0 0 5 2-9 0



grupa E

Omonia Nikozja - Real Sociedad 0:2 (0:1)

Manchester United - Sheriff Tyraspol 3:0 (1:0)



1. Real Sociedad 5 5 0 0 10-1 15

2. Manchester United 5 4 0 1 9-3 12

3. Sheriff Tyraspol 5 1 0 4 3-10 3

4. Omonia Nikozja 5 0 0 5 3-11 0



grupa F

Sturm Graz - Feyenoord Rotterdam 1:0 (0:0)

Lazio Rzym - FC Midtjylland 2:1 (1:1)



1. Lazio Rzym 5 2 2 1 9-10 8

2. Sturm Graz 5 2 2 1 4-8 8

3. Feyenoord Rotterdam 5 1 2 2 12-9 5

4. FC Midtjylland 5 1 2 2 10-8 5



grupa G

Nantes - Karabach Agdam 2:1 (1:0)

SC Freiburg - Olympiakos Pireus 1:1 (0:1)



1. SC Freiburg 5 4 1 0 12-2 13 - awans do 1/8 finału

2. Karabach Agdam 5 2 1 2 8-4 7

3. Nantes 5 2 0 3 4-11 6

4. Olympiakos Pireus 5 0 2 3 2-9 2



grupa H

Crvena Zvezda Belgrad - Trabzonspor 2:1 (1:1)

Ferencvaros - AS Monaco 1:1 (0:1)



1. Ferencvaros Budapeszt 5 3 1 1 8-8 10 - awans do 1/8 finału

2. AS Monaco 5 2 1 2 5-7 7

3. Trabzonspor 5 2 0 3 10-9 6

4. Crvena Zvezda Belgrad 5 2 0 3 8-7 6