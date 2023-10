Inauguracja zasadniczej fazy rywalizacji w europejskich pucharach w roli gospodarza nie wypadła po myśli zawodników i kibiców mistrza Polski. Raków stracił gola w 24. minucie po strzale Duńczyka Williama Boevinga. W drugiej połowie piłkarze trenera Dawida Szwargi zmarnowali kilka okazji do wyrównania, ale równie dobrze mogli wyżej przegrać.

Wśród gości cały mecz rozegrał młodzieżowy reprezentant Polski Szymon Włodarczyk.

W kolejnym spotkaniu częstochowianie, którzy w 1. kolejce przegrali w Bergamo z Atalantą 0:2, podejmą 26 października Sporting. Ekipa z Lizbony w czwartek przegrała z drużyną z Italii 1:2.

Atalanta to jeden z siedmiu zespołów, które wygrały oba dotychczasowe mecze. Inną jest m.in. West Ham United. Triumfator poprzedniej edycji Ligi Konferencji, z Łukaszem Fabiańskim w bramce, pokonał na wyjeździe SC Freiburg 2:1 i ze względu na układ wyników w grupie już po dwóch kolejkach jest blisko awansu.

Co więcej, "Młoty" przeszły do historii angielskiego futbolu, gdyż nie przegrali już 17 kolejnych meczów pod egidą UEFA, co nie udało się żadnej innej drużynie z tego kraju. Londyńczycy toczą korespondencyjny pojedynek z Manchesterem City, którego licznik obecnie wskazuje 16.

Kompletem sześciu punktów mogą się pochwalić również piłkarze Liverpoolu (2:0 z Union St. Gilloise) oraz grające w jednej grupie Bayeru Leverkusen (2:1 z Molde) i Karabach Agdam (1:0 z Haecken Goeteborg), podobnie jak AS Roma (4:0 z Servette Genewa) i Slavia Praga (6:0 z Sheriffem Tyraspol).

W zespole z Rzymu w 65. minucie wszedł do gry Nicola Zalewski.

Powody do zadowolenia mogą mieć też Polacy z Arisu Limassol - Karol Struski grał do 68. minuty, a Mariusz Stępiński pojawił się na boisku w 89., a ich zespół pokonał szkocki Rangers FC 2:1. Mimo remisu 1:1 z Ajaksem Amsterdam liderem grupy B jest AEK Ateny, w którym całe spotkanie rozegrał Damian Szymański.

Zwycięzcy każdej z ośmiu grup awansują bezpośrednio do 1/8 finału, a ekipy z drugich miejsc zmierzą się w barażu z drużynami, które na trzecich pozycjach zakończą rywalizację w grupach Champions League. Z kolei zespoły z trzecich lokat w Lidze Europy "spadną" do Ligi Konferencji i powalczą w barażu o 1/8 finału z wicemistrzami grup najmniej prestiżowego z pucharów.

Wyniki meczów 2. kolejki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Europy i tabele: