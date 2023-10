Mistrzowie Polski zaczęli fazę grupową od wyjazdowej porażki z włoską Atalantą Bergamo 0:2, potem na sosnowieckim stadionie przegrali z austriackim Sturmem Graz 0:1.

Sporting wygrał w Austrii 2:1 i na własnym stadionie uległ Atalancie 1:2.

Jesteśmy gotowi. Mam nadzieję, że w czwartek zdobędziemy pierwsze punkty, choć łatwo nie będzie, bo zagramy z bardzo wymagającym przeciwnikiem – zaznaczył golkiper.

W minioną niedzielę Raków przegrał w Zabrzu ekstraklasowe starcie z Górnikiem 1:2.

Trochę nas zaskoczyła ta porażka. Jesteśmy na takim poziomie, że powinniśmy takie mecze wygrywać. Dobrze, że gramy co trzy dni i musimy szybko zareagować. Jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani, by w czwartek pokazać dobry futbol – zadeklarował Kovacevic.

Żartobliwie stwierdził, że liczy na brak zajęcia podczas spotkania.

Nie będę miał nic do roboty, wygramy 2:0 i pójdziemy do domu. Myślę, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że nie będę miął dużo pracy, ale liczę, że zagram na swoim poziomie i jeśli będę musiał uratować zespół parę razy, to tak będzie – zakończył.

Trener Rakowa Dawid Szwarga podkreślił, że jego zespół zmierzy się z rywalem bardziej doświadczonym w europejskich zmaganiach.

Nie zmienia to faktu, że będziemy chcieli grać według własnych zasad. Postaramy się wykorzystać elementy, w których możemy nawiązać rywalizację, bądź być lepsi, mając świadomość klasy przeciwnika – stwierdził.

Dla Rakowa czwartkowy mecz będzie trzecim rozegranym na sosnowieckim stadionie. Oba wcześniejsze (z FC Kopenhaga w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów i ze Sturmem Graz w LE) przegrali po 0:1.

Wierzymy, że czwartkowe spotkanie jest do wygrania. Z taką odwagą i przekonaniem musi wyjść na boisko każdy zawodnik i sztab trenerski. W tych dwóch meczach niewiele brakowało, żebyśmy strzelili gola i przynajmniej jedno zremisowali. Mierząc się z takimi zespołami jak Sporting, trzeba w każdej fazie prezentować się na poziomie co najmniej poprawnym, a w niektórych – na wybitnym, jeśli chce się wygrać – ocenił szkoleniowiec.

Początek czwartkowego meczu w Sosnowcu o godz. 18.45.

Autor: Piotr Girczys