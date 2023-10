W ocenie lizbońskiej prasy walczący o pozycję lidera grupy D LE Sporting stoi w czwartek przed okazją do wyprzedzenia prowadzącej w tabeli Atalanty Bergamo, gdyby ta uległa austriackiemu Sturmowi Graz.

Reklama

Piłkarski dziennik online Mais Futebol donosi o braku kontuzji wśród podopiecznych trenera Rubena Amorima, co od czasu inauguracji sezonu 2023-24 jest rzadkością w szeregach Sportingu.

Amorim ma do swojej dyspozycji całą kadrę przed meczem, który zostanie rozegrany na stadionie Zagłębiowskiego Parku Sportowego - napisał we wtorek Mais Futebol, podkreślając, że “Lwy” lecą do Polski w “najsilniejszym składzie”.

Reklama

Dobre nastroje w szeregach zajmującego pierwsze miejsce w tabeli portugalskiej ekstraklasy Sportingu odnotowują też sportowe dzienniki “A Bola” i “Record”.

Obie stołeczne gazety wskazują na trudności polskiej ekipy w niedzielnym spotkaniu przeciwko Górnikowi Zabrze, zakończonego porażką mistrza Polski 1:2. Przypominają, że częstochowianie okazali się bezsilni po dwóch strzałach Japończyka Daisuke Yokoty.

Dziennik “O Jogo” zauważa, że mocnym punktem portugalskiej ekipy w meczu z Rakowem będzie rodak Yokoty – Hidemasa Morita. Zauważa, że reprezentacyjny pomocnik Japonii w ostatnich treningach Sportingu ćwiczył bez żadnych ograniczeń.

Reklama

Spotkanie Rakowa ze Sportingiem rozpocznie się o 18.45 w czwartek. Poprowadzi go grecki arbiter Anastasios Papapetrou.

Z Lizbony – Marcin Zatyka