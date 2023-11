Najlepsze zespoły każdej z ośmiu grup awansują bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast te, które zajmą drugie miejsca, powalczą o awans do tej rundy w barażach ze "spadkowiczami" z Ligi Mistrzów. Drużyny z trzecich miejsc wystąpią z kolei po przerwie zimowej w barażu o 1/8 finału Ligi Konferencji.

Atalanta, która wygrała u siebie ze Sturmem Graz 1:0 (w drużynie gości do 59. minuty grał Szymon Włodarczyk), ma 10 punktów i na pewno nie zajmie już niższej lokaty niż druga. Po zwycięstwie nad Rakowem Sporting ma siedem punktów. Sturm Graz zgromadził cztery.

Już sam początek meczu w Lizbonie nie układał się po myśli mistrza Polski, który najpierw stracił obrońcę Bogdana Racovitana za faul w polu karnym (12.), a chwilę później - bramkę z podyktowanego za to zagranie rzutu karnego. Wykorzystał go Pedro Goncalves (14.). Ten sam piłkarz podwyższył na 2:0 dla gospodarzy w 52. minucie, również z "jedenastki", przyznanej Sportingowi tym razem za zagranie ręką Milana Rundica.

Niespodziewanie w 71. minucie częstochowianom udało się zmniejszyć stratę - do siatki trafił Rundic, ale ostatecznie musieli oni pogodzić się z porażką.

W 5. kolejce, 30 listopada, Raków zagra na wyjeździe ze Sturmem, a Atalanta podejmie Sporting.

W grupie H Bayer pokonał na wyjeździe Karabach Agdam 1:0 dzięki bramce z rzutu karnego w doliczonym czasie drugiej połowy. Było to 11. z rzędu zwycięstwo "Aptekarzy", licząc wszystkie rozgrywki. Są na pierwszym miejscu w tabeli zarówno swojej grupy w LE, jak i w Bundeslidze. W europejskich rozgrywkach mają 12 punktów, a za nią sklasyfikowane są ekipy Karabachu i Molde FK - po sześć.

Szansę wywalczenia awansu do kolejnej rundy miał w czwartek m.in. Liverpool, ale "The Reds" przegrali na wyjeździe z Toulouse 2:3. Nadal są na pierwszym miejscu w grupie E z dziewięcioma punktami, ale mają już tylko dwa przewagi nad rywalem z Francji. Kolejne miejsca zajmują Union St. Gillois - cztery i LASK Linz - trzy.

Swojej szansy nie wykorzystała również AS Roma, która przegrała w Pradze ze Slavią 0:2 (pomocnik gości Nicola Zalewski nie znalazł się w meczowej kadrze). Obie ekipy mają po dziewięć punktów. Trzeci jest Servette Genewa - cztery, a tabelę zamyka Sheriff Tyraspol z jednym punktem.

Identycznie ułożyła się sytuacja w grupie A, w której West Ham United, w bramce z Łukaszem Fabiańskim, pokonał Olympiakos Pireus 1:0, a SC Freiburg rozbił Backą Topolę 5:0. Drużyny z Anglii i Niemiec mają po dziewięć punktów, Olympiakos - cztery, a Backa Topola - jeden.

Finał Ligi Europy zaplanowany jest na 22 maja przyszłego roku w Dublinie.

Wyniki 4. kolejki i tabele fazy grupowej piłkarskiej Ligi Europy:

9 listopada, czwartek grupa A SC Freiburg - TSC Backa Topola 5:0 (1:0) West Ham United - Olympiakos Pireus 1:0 (0:0) tabela: M Z R P Bramki Pkt 1. SC Freiburg 4 3 0 1 12-5 9 2. West Ham United 4 3 0 1 7-4 9 3. Olympiakos Pireus 4 1 1 2 6-7 4 4. TSC Backa Topola 4 0 1 3 4-13 1 grupa B Ajax Amsterdam - Brighton & Hove Albion 0:2 (0:1) AEK Ateny - Olympique Marsylia 0:2 (0:1) 1. Olympique Marsylia 4 2 2 0 10-6 8 2. Brighton & Hove Albion 4 2 1 1 8-5 7 3. AEK Ateny 4 1 1 2 5-8 4 4. Ajax Amsterdam 4 0 2 2 4-8 2 grupa C Betis Sewilla - Aris Limassol 4:1 (1:0) Rangers FC - Sparta Praga 2:1 (2:0) 1. Betis Sewilla 4 3 0 1 7-3 9 2. Rangers FC 4 2 1 1 4-3 7 3. Sparta Praga 4 1 1 2 5-6 4 4. Aris Limassol 4 1 0 3 5-9 3 grupa D Sporting Lizbona - Raków Częstochowa 2:1 (1:0) Atalanta Bergamo - Sturm Graz 1:0 (0:0) 1. Atalanta Bergamo 4 3 1 0 7-3 10 - awans 2. Sporting Lizbona 4 2 1 1 6-5 7 3. Sturm Graz 4 1 1 2 4-5 4 4. Raków Częstochowa 4 0 1 3 2-6 1 grupa E LASK Linz - Union Saint-Gilloise 3:0 (2:0) Toulouse - Liverpool 3:2 (1:0) 1. Liverpool 4 3 0 1 12-5 9 2. Toulouse 4 2 1 1 6-8 7 3. Union Saint-Gilloise 4 1 1 2 3-7 4 4. LASK Linz 4 1 0 3 5-6 3 grupa F Rennes - Panathinaikos Ateny 3:1 (1:1) Maccabi Hajfa - Villarreal 1:2 (1:0) 1. Rennes 4 3 0 1 8-3 9 2. Villarreal 3 2 0 1 3-3 6 3. Panathinaikos Ateny 4 1 1 2 4-5 4 4. Maccabi Hajfa 3 0 1 2 1-5 1 grupa G Servette Genewa - Sheriff Tyraspol 2:1 (0:1) Slavia Praga - AS Roma 2:0 (0:0) 1. Slavia Praga 4 3 0 1 10-2 9 2. AS Roma 4 3 0 1 8-3 9 3. Servette Genewa 4 1 1 2 3-8 4 4. Sheriff Tyraspol 4 0 1 3 3-11 1 grupa H Karabach Agdam - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0) BK Haecken - Molde FK 1:3 (0:2) 1. Bayer Leverkusen 4 4 0 0 12-2 12 - awans 2. Molde FK 4 2 0 2 9-5 6 3. Karabach Agdam 4 2 0 2 3-6 6 4. BK Haecken 4 0 0 4 2-13 0