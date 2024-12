Piłkarze z Białegostoku, którzy w czwartek zremisowali u siebie z Olimpiją Lublana 0:0, w fazie ligowej zreformowanej LK zgromadzili 11 pkt, co dało im dziewiątą lokatę w 36-zespołowej tabeli.

Jagiellonia lepiej trafić nie mogła

Przed losowaniem wiadomo więc było, że Jagiellonia trafi na 23. w końcowej tabeli Molde FK lub 24. TSC Backa Topola. Zgodnie bowiem z zasadami rozgrywek drużyny z miejsc 9-10 (w tym przypadku Jagiellonia i Shamrock Rovers) mogły zagrać w barażach tylko z zespołami z miejsc 23-24.

Reklama

Ostatecznie los przydzielił mistrzom Polski drużynę z Serbii, która w fazie ligowej uległa u siebie Legii aż 0:3. W rozgrywkach serbskiej ekstraklasy TSC Backa Topola spisuje się dość słabo, zajmuje dopiero dziewiąte miejsce.

Wydaje się więc, że szczęście sprzyjało Jagiellonii. A "sierotką" podczas piątkowego losowania w Nyonie był 102-krotny reprezentant Polski Michał Żewłakow, który jest ambasadorem finału Ligi Konferencji, zaplanowanego na 28 maja we Wrocławiu. To właśnie były obrońca kadry losował wszystkie kulki z nazwami drużyn.

W kolejnej rundzie Jagiellonia może trafić na Legię

Spotkania barażowe odbędą się 13 i 20 lutego 2025 roku. Następnego dnia po rewanżach wylosowane zostaną pary 1/8 finału.

Już wcześniej było wiadomo, że Jagiellonia - w przypadku awansu do 1/8 finału - zmierzy się w tej fazie z... Legią lub belgijskim Cercle Brugge, które czekają na swoich rywali.

W przypadku warszawskiego zespołu potencjalnych przeciwników w 1/8 finału jest czterech (z barażowych meczów) - oprócz Jagiellonii i TSC również Molde i Shamrock Rovers.

Reklama

Legia z bezpośrednim awansem do 1/8 finału

W fazie ligowej zreformowanej Ligi Konferencji każda z 36 drużyn rozegrała po sześć spotkań - trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Wszystkie zostały sklasyfikowane we wspólnej tabeli. Zespoły z miejsc 1-8, wśród nich Legia, zakwalifikowały się bezpośrednio do 1/8 finału, a z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe odpadły z rywalizacji.

Legioniści w sześciu kolejkach zreformowanych rozgrywek LK zanotowali cztery zwycięstwa i dwie porażki, m.in. w ostatniej rundzie 1:3 w Sztokholmie z Djurgarden. Z dorobkiem 12 punktów zajęli siódme miejsce.

Chelsea wygrała fazę zasadniczą

Najlepsza w fazie zasadniczej okazała się Chelsea. Londyńczycy jako jedyni zdobyli komplet 18 punktów, w czwartek pokonali u siebie Shamrock Rovers 5:1.

Oprócz "The Blues" i Legii bezpośredni awans wywalczyły Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wiedeń, Djurgarden, FC Lugano (piłkarzem tej drużyny jest Kacper Przybyłko) i Cercle Brugge.

Pary barażowe o awans do 1/8 finału (mecze 13 i 20 lutego 2025):

TSC Backa Topola - Jagiellonia Białystok

Molde FK - Shamrock Rovers

KAA Gent - Betis Sewilla

FC Kopenhaga - Heidenheim

Vikingur Reykjavik - Panathinaikos Ateny

Borac Banja Luka - Olimpija Lublana

NK Celje - APOEL Nikozja

Omonia Nikozja - Pafos FC