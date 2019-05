Po półfinałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym Liverpool pokonał Barcelonę 4:0, odrobił trzybramkową stratę z pierwszego meczu i awansował do finału, powiedzieli:

Juergen Klopp (trener Liverpoolu): Nie potrafię znaleźć wyjaśnienia dla tego, co stało się tego wieczoru, ale na pewno ogromną rolę w tym zwycięstwie odegrali kibice. Futbol jest trudny do opisania. W Barcelonie nie zasłużyliśmy na porażkę. Powiedziałem piłkarzom, że musimy zagrać tak samo, tylko lepiej. Nie wiem, jak chłopaki tego dokonali. To był jeden z trzech najlepszych meczów w mojej karierze.

Ernesto Valverde (trener Barcelony): Po laniu takiego kalibru musimy przygotować się na to, że najbliższe dni będą okropne, także dla naszych kibiców. Przepraszamy was za to. Musimy ponieść tę karę, pozbierać się i zakończyć sezon z jeszcze jednym trofeum (Pucharem Hiszpanii - PAP). Na razie jesteśmy rozbici. Trzeba pogratulować rywalom, którzy byli dziś silni i zagrali świetnie.