Ciszę się szczęściem trenera Hansiego Flicka, jego sztabu i piłkarzy, bo to ogromny krok w ich rozwoju. Takie doświadczenia owocują w przyszłości. Wyniki Bayernu były imponujące w całym tym sezonie, nie tylko w finale. Jest tam radość z gry, determinacja, zdecydowanie, pewność siebie i przede wszystkim wola zwycięstwa - dodał.

Sukcesu byłemu klubowi pogratulował na Twitterze m.in. Bastian Schweinsteiger, który grał w Bayernie, gdy ten w Champions League triumfował poprzednio - w sezonie 2012/13.

Jest! Zdecydowanie zasłużyliście na to trofeum. To uczucie nie do opisania, które lubię wspominać każdego dnia. Przesyłam pozdrowienia do Lizbony, cieszcie się tą wyjątkową chwilą! - napisał.

Były kapitan tego zespołu Philipp Lahm życzył niedzielnym triumfatorom udanej imprezy.

Co za wieczór w Lizbonie! Gratulacje dla Bayernu za zwycięstwo w Champions League. Świętujcie do rana i przywieźcie puchar bezpiecznie do Monachium - opublikował na Twitterze.

Znakomity przed laty duński bramkarz Peter Schmeichel, którego syn Kasper broni bramki Leicester City, największe zasługi za niedzielny sukces Bayernu przypisał koledze po fachu Manuelowi Neuerowi.

Z każdym innym bramkarzem, który nie byłby na tym samym poziomie, Bayern by w tych rozgrywkach nie triumfował. W niedzielę był po prostu niewiarygodny. To, jak potrafi rozgrywać piłkę nogami, daje drużynie poczucie bezpieczeństwa - zaznaczył mistrz Europy z 1992 roku i zwycięzca Champions League z Manchesterem United siedem lat później.

Były angielski piłkarz, a obecnie ekspert BBC Chris Sutton zwrócił uwagę, że trener Bayernu może zostać ofiarą własnego sukcesu. Flick przejął zespół w listopadzie po tym, jak pracę za słabe wyniki stracił Chorwat Niko Kovac. Miał być "tymczasowym rozwiązaniem", ale przywrócił monachijczykom blask i ostatecznie triumfował nie tylko w LM, ale też w Bundeslidze i Pucharze Niemiec.

Patrząc na następny sezon - jak Hansi Flick ma się poprawić? To, jak odmienił ten klub po przyjściu, jest zachwycające. Jego podopieczni znokautowali Barcelonę 8:2, jak mają utrzymać ten poziom gry? - zastanawiał się Sutton.

Teraz Bawarczyków czeka kilkutygodniowa przerwa. Na 19 września planowany jest start kolejnego sezonu niemieckiej ekstraklasy, pięć dni później Bayern zagra z Sevillą o Superpuchar Europy.