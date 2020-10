Występującemu w grupie B zespołowi z Madrytu nie wiedzie się w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Na inaugurację przegrał u siebie z osłabionym brakiem kilku piłkarzy (z powodu koronawirusa) Szachtarem Donieck 2:3, a teraz niewiele brakowało, żeby znów doznał porażki.

Do 87. minucie mistrzowie Hiszpanii przegrywali bowiem w Moenchengladbach 0:2 po dwóch golach Marcusa Thurama, syna Liliana - znakomitego w przeszłości obrońcy reprezentacji Francji.

Sygnał do odrabiania strat przez Real dał doświadczony napastnik Karim Benzema, dla którego to 66. trafienie w historii Ligi Mistrzów. Francuz zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów i traci dwie bramki do Roberta Lewandowskiego.

Remis uratował "Królewskim" w 90+3. minucie pozostawiony bez opieki przez rywali Brazylijczyk Casemiro, strzałem z ok. czterech metrów.

W drugi meczu tej grupy Szachtar zremisował w Kijowie z Interem Mediolan 0:0, dzięki czemu ukraiński zespół jest liderem tabeli z dorobkiem czterech punktów. Po dwa mają Borussia Moenchengladbach oraz Inter, a z jednym tabelę zamyka Real.

Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy Bayerm Monachium, choć wygrana 2:1 w Moskwie z Lokomotiwem w grupie A nie przyszła obrońcom trofeum łatwo. Zapewnił ją w 79. minucie bardzo chwalony od dłuższego czasu Joshua Kimmich.

Reprezentant Niemiec przyznał, że to nie był najlepszy mecz jego drużyny. "Mieliśmy chwilami dużo szczęścia" - dodał.

Goście prowadzili do przerwy po trafieniu Leona Goretzki, a w 70. minucie gola dla Lokomotiwu strzelił Anton Miranczuk. Bawarczycy odnieśli 13. z rzędu zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

Całe spotkanie w barwach gospodarzy rozegrali Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak (obaj mieli w tym meczu mnóstwo pracy), a w ekipie gości Robert Lewandowski.

Polski napastnik Bayernu, król strzelców poprzedniej edycji LM (15 goli), w trzecim kolejnym meczu tych rozgrywek nie zdobył bramki, licząc z finałem 2019/20. Lewandowski jest natomiast bardzo skuteczny w Bundeslidze (10 bramek w pięciu meczach tego sezonu).

Tydzień wcześniej Bayern w Monachium wygrał z Atletico Madryt 4:0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli.

W drugim wtorkowym spotkaniu grupy A Atletico po zaciętej grze pokonało u siebie FC Salzburg 3:2. Dwie bramki dla ekipy Diego Simeone, w tym decydującą w 85. minucie, zdobył Portugalczyk Joao Felix.

Sensacji nie było w grupie C, w obu spotkaniach zwyciężyli faworyci. FC Porto pokonało u siebie Olympiakos Pireus 2:0, natomiast Manchester City wygrał na wyjeździe z Olympique Marsylia 3:0.

Gole dla podopiecznych Pepa Guardioli, osłabionych brakiem m.in. Argentyńczyka Sergio Aguero, zdobyli Hiszpan Ferran Torres (sprowadzony latem z przeżywającej kłopoty Valencii), Niemiec Ilkay Gundogan oraz Raheem Sterling. Wicemistrz Anglii z kompletem punktów prowadzi w tabeli.

"Mieliśmy mecz pod kontrolą. Byliśmy cierpliwi, agresywni bez piłki. Zagraliśmy naprawdę dobrze" - cieszył się Guardiola.

Dla drużyny z Marsylii to dziesiąta z rzędu porażka w meczu Ligi Mistrzów, licząc m.in. wszystkie sześć w fazie grupowej w sezonie 2013/14, gdy ostatni raz tam występowała.

W grupie D triumfator LM z 2019 roku Liverpool pokonał u siebie duński FC Midtjylland 2:0. Trener gospodarzy Juergen Klopp przestrzegał niedawno, że to nie będzie łatwe spotkanie i miał rację.

Mecz na Anfield prowadził Paweł Raczkowski, a gole dla "The Reds" strzelili sprowadzony niedawno z Wolverhampton Portugalczyk Diogo Jota oraz dopiero w doliczonym czasie z rzutu karnego Egipcjanin Mohamed Salah.

Liverpool prowadzi w tabeli z kompletem punktów. Wiceliderem (4 pkt) jest Atalanta Bergamo, która zremisowała u siebie z Ajaksem Amsterdam 2:2. Do przerwy włoski zespół przegrywał 0:2, ale między 54. i 60. minutą dwie bramki zdobył Kolumbijczyk Duvan Zapata.

Pozostałe mecze odbędą się w środę, m.in. szlagier tej serii spotkań, czyli starcie w grupie G Juventusu Turyn z Barceloną.

Wyniki 2. kolejki i tabele piłkarskiej Ligi Mistrzów:

wtorek, 27 października

Grupa A

Lokomotiw Moskwa - Bayern Monachium 1:2 (0:1)

Atletico Madryt - FC Salzburg 3:2 (1:1)

Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Bayern Monachium 2 2 0 0 6-1 6

2. Atletico Madryt 2 1 0 1 3-6 3

3. Lokomotiw Moskwa 2 0 1 1 3-4 1

4. FC Salzburg 2 0 1 1 4-5 1

Grupa B

Szachtar Donieck - Inter Mediolan 0:0

Borussia Moenchengladbach - Real Madryt 2:2 (1:0)

1. Szachtar Donieck 2 1 1 0 3-2 4

2. Borussia Moenchengladbach 2 0 2 0 4-4 2

3. Inter Mediolan 2 0 2 0 2-2 2

4. Real Madryt 2 0 1 1 4-5 1

grupa C

FC Porto - Olympiakos Pireus 2:0 (1:0)

Olympique Marsylia - Manchester City 0:3 (0:1)

1. Manchester City 2 2 0 0 6-1 6

2. FC Porto 2 1 0 1 3-3 3

3. Olympiakos Pireus 2 1 0 1 1-2 3

4. Olympique Marsylia 2 0 0 2 0-4 0

Grupa D

Atalanta Bergamo - Ajax Amsterdam 2:2 (0:2)

Liverpool - FC Midtjylland 2:0 (0:0)

1. Liverpool 2 2 0 0 3-0 6

2. Atalanta Bergamo 2 1 1 0 6-2 4

3. Ajax Amsterdam 2 0 1 1 2-3 1

4. FC Midtjylland 2 0 0 2 0-6 0

środa, 28 października

Grupa E

FK Krasnodar - Chelsea Londyn (18.55)

Sevilla - Rennes (21.00)

1. FK Krasnodar 1 0 1 0 1-1 1

. Rennes 1 0 1 0 1-1 1

3. Chelsea Londyn 1 0 1 0 0-0 1

. Sevilla 1 0 1 0 0-0 1

Grupa F

Club Brugge - Lazio Rzym (21.00)

Borussia Dortmund - Zenit Sankt Petersburg (21.00)

1. Lazio Rzym 1 1 0 0 3-1 3

2. Club Brugge 1 1 0 0 2-1 3

3. Zenit Sankt Petersburg 1 0 0 1 1-2 0

4. Borussia Dortmund 1 0 0 1 1-3 0

Grupa G

Ferencvarosi TC Budapeszt - Dynamo Kijów (21.00)

Juventus Turyn - Barcelona (21.00)

1. Barcelona 1 1 0 0 5-1 3

2. Juventus Turyn 1 1 0 0 2-0 3

3. Dynamo Kijów 1 0 0 1 0-2 0

4. Ferencvarosi TC Budapeszt 1 0 0 1 1-5 0

Grupa H

Istanbul Basaksehir - Paris Saint-Germain (18.55)

Manchester United - RB Lipsk (21.00)

1. RB Lipsk 1 1 0 0 2-0 3

2. Manchester United 1 1 0 0 2-1 3

3. Paris Saint-Germain 1 0 0 1 1-2 0

4. Istanbul Basaksehir 1 1 0 0 0-2 0