Jak zaznaczono, chodzi o zawodników z pierwszej drużyny oraz juniorów.

Nazwiska chorych zawodników, którzy mieli pozytywny wynik testu na Covid-19, nie zostały ujawnione. Według holenderskich mediów, w 17-osobowym składzie, który przyleciał do Danii nie ma m.in. takich zawodników, jak Andre Onana, Maarten Stekelenburg, Dusan Tadic, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch.

Jedynym bramkarzem w ekipie trenera Erika ten Haga jest Kjell Scherpen.

Dziennik „De Telegraaf” podał, że z powodu wątpliwości co do dokładności testów, kolejne badania wykonano w poniedziałek. Być może niektórzy z graczy – po uzyskaniu rezultatu negatywnego – będą mogli dołączyć do drużyny w dniu spotkania, o ile zgodzi się na to UEFA.

We wtorek Ajax zagra na wyjeździe z FC Midtjylland w trzeciej kolejce grupy D Ligi Mistrzów. Na inaugurację holenderski zespół u siebie przegrał 0:1 z Liverpoolem (triumfator rozgrywek z 2019 roku), a następnie zremisował we Włoszech z Atalantą Bergamo 2:2.

W tabeli prowadzi Liverpool 6 pkt, przed Atalantą 4, Ajaksem 1 i Midtjylland 0.