Borussia przezwyciężyła kryzys, w jakim ostatnio tkwiła. Nie wygrała od trzech meczów, a trener Lucien Favre nie mógł we wtorek skorzystać z aż dziewięciu piłkarzy. Do Rosji ekipa nie poleciała w najlepszym humorze, ale celem było zwycięstwo, by w 1/8 finału uniknąć silniejszego rywala. Trzy punkty wywalczone w St. Petersburgu zapewniają zespołowi z Dortmundu pierwsze miejsce w tabeli.

Mecz obejrzało na stadionie 16 tys. osób. A jednym z bohaterów gości był Piszczek. Polski obrońca rozgrywa swój ostatni sezon w barwach BVB i zdobył... pierwszego gola w karierze w Champions League. Do siatki trafił w 68. minucie i doprowadził do remisu. Wcześniej bramkę zdobył w 16. minucie Sebastian Driussi, a zwycięstwo Borussii dał w 78. minucie Axel Witsel.

To spotkanie przejdzie do historii także z innego powodu. W koszulce BVB na boisko wybiegł Youssoufa Moukoko i został w wieku 16 lat i 18 dni najmłodszym piłkarzem w historii Ligi Mistrzów. Niemiecki napastnik wszedł do gry w 58. minucie.

W drugim meczu grupy Lazio potrzebowało jednego punktu, by zapewnić sobie udział w kolejnej fazie rozgrywek. I dwa razy wychodziło na prowadzenie, by ostatecznie zremisować z grającym od 39. minuty w dziesiątkę Club Brugge. Bramki dla rzymian strzelili Joaquin Correa (12) i z rzutu karnego Ciro Immobile (27). Z kolei dla gości trafili Ruud Vormer (15) i Hans Vanaken (76).

Finał edycji 2020/21 LM zaplanowano na 29 maja 2021 roku w Stambule. Losowanie par 1/8 finału zaplanowane jest na piątek.