W rewanżu bramki zdobyli Egipcjanin Mohamed Salah (70.) i Senegalczyk Sadio Mane (74.) - czyli ten sam duet, który trafił do siatki RB Lipsk w połowie lutego.

Kibice i piłkarze "The Reds" rzadko mają ostatnio powody do radości. Podopieczni Niemca Juergena Kloppa przegrali w ekstraklasie sześć kolejnych spotkań na swoim stadionie - Anfield - i będą mieli duży problem z zajęciem co najmniej czwartego miejsca, premiowanego awansem do fazy grupowej kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Mogą go jeszcze wywalczyć zdobywając trofeum w trwającej edycji.

We wtorek pierwszymi ćwierćfinalistami zostały ekipy FC Porto i Borussii Dortmund (Łukasz Piszczek był rezerwowym), które wyeliminowały, odpowiednio, Juventus Turyn Wojciecha Szczęsnego i Sevillę.

Dokończenie tej rundy zaplanowano na przyszły tydzień. We wtorek Manchester City zmierzy się z Borussią Moenchengladbach (2:0 w pierwszym meczu), a Real Madryt - z Atalantą Bergamo (1:0), natomiast w środę niemal pewny awansu Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zagra u siebie z Lazio Rzym (4:1), a Chelsea Londyn - z Atletico Madryt (1:0).

Losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych zaplanowano na piątek 19 marca. Finał zostanie rozegrany 29 maja w Stambule.

Liverpool - RB Lipsk 2:0 (0:0)

Bramki: Mohamed Salah (71), Sadio Mane (74)

Sędzia: Clement Turpin (Francja)

Pierwszy mecz - 2:0; awans - Liverpool