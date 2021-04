We wtorkowy wieczór rozegrany zostanie pierwszy półfinał Ligi Mistrzów. W Madrycie miejscowy Real podejmuje Chelsea Londyn. Przed startem rozgrywek mało kto stawiał, ż goście dotrą do tego etapu. Jednak pod wodzą Thomasa Tuchela "The Blues" przeszli metamorfozę i mają spore szanse na grę w finale Champions League. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo. Początek meczu o godz. 21.00.

Piłkarze Chelsea bez porażki przebrnęli fazę grupową. W 1/8 finału pokonali Atletico Madryt, a w 1/4 finału byli lepsi od FC Porto. Natomiast "Królewscy" z grupy wyszli z kłopotami, ale w fazie pucharowej niemieli żadnych problemów z wyeliminowaniem Atalanty Bergamo i Liverpoolu. Reklama Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję