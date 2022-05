Nawiązał w ten sposób do przegranej z hiszpańską drużyną 1:3 w decydującym meczu edycji 2017/18. Egipcjanin boisko w Kijowie opuścił ze łzami w oczach już w pierwszej połowie wskutek kontuzji odniesionej po zagraniu Sergio Ramosa.

Przegraliśmy z nimi w finale, więc teraz chcę znowu zagrać przeciwko Realowi. Mamy rachunki do wyrównania. Wierzę, że teraz będzie inaczej i to my po ostatnim gwizdku sędziego będziemy się cieszyć - podkreślił Salah.

Liverpool awansował do finału po dwumeczu z inną hiszpańską ekipą - Villarreal (2:0 i 3:2). W środę w drugiej parze półfinałowej Real wyeliminował Manchester City. "Królewscy" do 90. minuty przegrywali 0:1, ale w ciągu 88 sekund zdobyli dwa gole i doprowadzili do dogrywki, gdyż w pierwszym starciu było 3:4. W dodatkowym czasie gry trzecią bramkę dla gospodarzy uzyskał Francuz Karim Benzema i to Real awansował do finału, który odbędzie się 28 maja na Stade de France pod Paryżem.

"The Reds" poza Ligą Mistrzów celują jeszcze w zdobycie mistrzostwa Anglii. Obecnie tracą jeden punkt do... Manchesteru City. W sobotę podejmą Tottenham Hotspur w jednym z czterech meczów do końca sezonu.