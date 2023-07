Ten nie jest zbyt entuzjastycznie nastawiony do pomysłu, a to właśnie jego szefowie i trenerzy zadecydują, czy udzielą zgody na udział piłkarza w turnieju olimpijskim. Już raz odmówili, gdy chodziło o występ na igrzyskach w Tokio 2021.

Impreza w Paryżu nie jest uwzględniona w oficjalnym kalendarzu FIFA, a to oznacza, że kluby nie mają obowiązku zwalniania swoich graczy. Jej termin (26 lipca - 11 sierpnia 2024) koliduje z przygotowaniami do rozgrywek ligi angielskiej, która rozpoczyna się zazwyczaj w pierwszej połowie sierpnia (sezon 2023/24 wystartuje 11 sierpnia).

Salah opuści klub na początku 2024 roku

Władze „The Reds” nie zapominają też o tym, że Salah opuści klub na początku 2024 roku z powodu rozgrywanego w styczniu Pucharu Narodów Afryki, a ten turniej jest w oficjalnym kalendarzu FIFA.

Mamy jeszcze rok na zastanowienie się i ocenę sytuacji (co do składu - PAP), ale na pewno widzimy w tym zespole Salaha. On jest tak znaczący dla Egiptu jak Neymar w reprezentacji Brazylii – powiedział egipskiej telewizji trener reprezentacji „Faraonów” Brazylijczyk Micale.

Egipt awansował do finału Pucharu Narodów Afryki U-23, co dało mu bilet na igrzyska 2024. W walce o trofeum przegrał jednak z Marokiem 1:2, co jednak w "grze" o igrzyska nie miało już znaczenia.

Zgodnie z przepisami w składzie każdej olimpijskiej drużyny składającej się z zawodników do lat 23 może być trzech piłkarzy powyżej tego limitu wieku. Mający obecnie 31 lat Salah jest nie tylko gwiazdą Liverpoolu, ale i światowej piłki nożnej. W dorobku ma kilkadziesiąt indywidualnych trofeów i wyróżnień.

W minionym sezonie napastnik „The Reds” był wiceliderem strzelców Ligi Mistrzów z ośmioma golami (Norweg Erling Haaland strzelił 12 bramek). W lidze angielskiej Salah, który rok temu podpisał lukratywny trzyletni kontrakt z Liverpoolem, zdobył 19 goli (czwarte miejsce wśród najskuteczniejszych piłkarzy na Wyspach). Mimo dobrej postawy Egipcjanina jego klub zajął piąte miejsce w tabeli, co oznacza, że nie zdobył prawa udziału w Lidze Mistrzów edycji 2023/24 i będzie występował tylko w Lidze Europy.