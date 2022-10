Lewandowski uratował Barcelonę. Emocje na Camp Nou sięgały zenitu [FOTO]

Robert Lewandowski strzelił dwa gole dla Barcelony w meczu z Interem Mediolan. Niestety jego drużyna w 4. kolejce Ligi Mistrzów zremisowała 3:3, a to oznacza, że Katalończycy muszą się modlić o cud, by awansować do fazy pucharowej Champions League. W grupie C prowadzi Bayern, zaś wygrana Interu nad Viktorią Pilzno spowoduje, że Barcelona będzie musiała myśleć już tylko o Lidze Europy.

1/11 Robert Lewandowski następna