Po 20 kolejkach Milan ma 34 punkty, a wicelider z Neapolu zgromadził 47. W tabeli prowadzi Juventus Turyn - 56.

Pierwszą połowę sezonu Piątek spędził w Genoi, gdzie zdobył 19 goli w 21 występach. W Serie A do siatki trafił 13 razy, co daje mu miejsce w czołówce klasyfikacji strzelców. Przed sobą ma tylko trzech piłkarzy z 14 bramkami: Portugalczyka Cristiano Ronaldo (Juventus), Kolumbijczyka Duvana Zapatę (Atalanta Bergamo) oraz Fabio Quagliarellę (Sampdoria Genua).

Kontrakt z AC Milan to spełnienie marzeń i ogromny krok w mojej karierze. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby znów wprowadzić ten klub do Ligi Mistrzów. Bardzo chciałbym wystąpić w tych rozgrywkach - powiedział Piątek podczas oficjalnej prezentacji.

23-letni napastnik zadebiutuje prawdopodobnie w sobotę o 20.30 na San Siro. Stanie naprzeciw kolegów z reprezentacji: Zielińskiego i Milika. Ten drugi również dobrze spisuje się w tym sezonie. Dotychczas zdobył 11 ligowych bramek.

To znakomity napastnik, do tego w świetnej formie. Mamy nadzieję, że to będzie dobry mecz i uda nam się wywalczyć zwycięstwo - dodał Piątek.

Milan i Napoli zagrają ze sobą dwukrotnie w ciągu kilku dni. We wtorek rywalizować będą w ćwierćfinale Pucharu Włoch.

Prowadzący w ekstraklasie Juventus w tej kolejce zmierzy się z zajmującym szóstą lokatę Lazio. Rzymianie, którzy zgromadzili 32 punkty, zupełnie nie radzą sobie w tym sezonie z drużynami z czołówki. Uwzględniając spotkania z "Juve", Napoli, Interem Mediolan, AS Roma i AC Milan, ich bilans to remis i pięć porażek. To pięta achillesowa Lazio, od kiedy jej trenerem jest Simone Inzaghi, tj. od końcówki sezonu 2015/16.

Trudno będzie poprawić tę statystykę w niedzielę o 20.30, kiedy przed własną publicznością Lazio zmierzy się z niepokonanym w tym sezonie liderem.

Musimy zachować koncentrację i pokazać właściwy charakter. Wtedy rzeczy zaczną wreszcie iść po naszej myśli - powiedział Inzaghi.

Spośród drużyn z czołówki tabeli teoretycznie najprostsze zadanie będzie miał w tej kolejce sklasyfikowany na trzecim miejscu Inter - 40 pkt. Drużyna z Mediolanu zagra na wyjeździe z 11. Torino. To spotkanie zaplanowano na niedzielę na godzinę 18.