Brytyjski oddział dochodzeń w sprawie wypadków lotniczych (AAIB) potwierdził, że szczątki zostały ujawnione na plaży w pobliżu Surtainville na północnym wybrzeżu Francji.

Samolot zniknął we wtorek z radarów w pobliżu Alderney, należącej do Wysp Normandzkich.

28-letni argentyński napastnik Sala przeszedł z FC Nantes do klubu angielskiej ekstraklasy za 17 mln euro. We wtorek leciał z Francji, aby dołączyć do walijskiego zespołu, a w środę - odbyć pierwszy trening.

Dwa dni po zaginięciu maszyny policja w Guernsey oficjalnie poinformowała rodziny pasażera i pilota, że akcja poszukiwawcza samolotu została zakończona. Później, dzięki funduszom zebranym przez rodzinę i fanów w internecie, akcja została wznowiona.

Wcześniej policja informowała, że w wodzie znaleziono wiele unoszących się przedmiotów, ale nie ustalono, czy pochodziły one z awionetki.

Argentyńskie media poinformowały, że Sala wysłał do rodziny wiadomość przez aplikację telefoniczną, w której napisał: "Jestem przerażony. Lecę samolotem, który wygląda, jakby się miał za chwilę rozpaść".