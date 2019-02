Możemy potwierdzić, że otrzymaliśmy (...) skargę FC Nantes przeciwko Cardiff w związku z transferem Emiliano Sali. Analizujemy tę sprawę i dlatego nie mamy w tej chwili żadnych innych komentarzy - powiedział agencji AFP przedstawiciel prasowy Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA).

28-letni Sala zginął 21 stycznia w drodze do Cardiff, gdzie miał dołączyć do nowego klubu. Awionetka, którą leciał, wpadła do Kanału La Manche. Na pokładzie samolotu, poza Salą, znajdował się 59-letni pilot David Ibbotson.

Dwa dni po zaginięciu maszyny policja z wyspy Guernsey poinformowała najbliższych pasażera i pilota, że poszukiwania samolotu zostały zakończone. Później, dzięki funduszom zebranym przez rodzinę zawodnika i fanów w internecie, wznowiono akcję. Wrak został odnaleziony 3 lutego przez prywatną firmę detektywistyczną. Cztery dni później policja brytyjskiego hrabstwa Dorset potwierdziła, że zidentyfikowaną ofiarą katastrofy jest Sala. Ciała pilota nie odnaleziono.

Płatność za transfer piłkarza miała być dokonana w ratach. Cardiff na razie nie dokonał pierwszej wpłaty w wysokości 6 milionów euro z całkowitej kwoty transferu - 17 milionów.

Walijski klub m.in. chce poczekać na pierwsze wnioski z dochodzenia prowadzonego w sprawie wypadku.

Kilka dni temu brytyjskie biuro ds. wypadków lotniczych poinformowało, że pilot awionetki nie posiadał licencji na komercyjne loty.

Argentyńczyk był czołowym napastnikiem ligi francuskiej i z dorobkiem 12 bramek wciąż plasuje się w czołówce klasyfikacji strzelców. Był najdroższym piłkarzem w historii Cardiff City.