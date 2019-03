Wygrana w środku tygodnia dała Barcelonie awans do finału (w pierwszym meczu na Camp Nou było 1:1), w którym 25 maja zmierzy się z Valencią na stadionie Betisu w Sewilli.

"Królewskim" nie udało się w sobotę zrewanżować. W sobotę jedyną bramkę zdobył w 26. minucie Chorwat Ivan Rakitic, który sprytną podcinką "oszukał" zarówno obrońcę i kapitana Sergio Ramosa, jak i belgijskiego bramkarza Thibaut Courtois.

FC Barcelona prowadzi z Realem Madryt 1:0 w #ElClasico! 🔥



Gola dla Blaugrany strzelił Ivan Rakitić! Co za spokój! 👌 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/Gc64UirXlR — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 2 marca 2019

Taki wynik praktycznie przekreśla szanse gospodarzy na tytuł mistrzowski. Z dorobkiem 48 mają już 12 punktów straty do prowadzącej Barcelony. O 10 ustępuje liderowi Atletico Madryt, które w niedzielę może jednak ten dystans zmniejszyć. Tego dnia zespół argentyńskiego trenera Diego Simeone zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad San Sebastian.

Stołecznemu Realowi zupełnie nie wiedzie się ostatnio w meczach z Barceloną przed własną publicznością. W sześciu takich spotkaniach od listopada 2015 roku, licząc ligę i puchar, "Królewscy" ponieśli pięć porażek i tylko raz wygrali. Bilans bramek: 14-4 na korzyść gości.

We wcześniejszym sobotnim meczu doszło do niespodzianki w Huesce, gdzie zamykający tabelę gospodarze pokonali Sevillę 2:1. Beniaminek pozostał na ostatnim miejscu, ale ma już tylko trzy punkty straty do strefy dającej utrzymanie.

Z kolei pokonani z 37 punktami spadli na szóstą pozycję. Mają o trzy mniej od czwartego Alaves, które wygrało na wyjeździe z walczącym o utrzymanie Villarreal. W niedzielę do "czwórki" dającej prawo gry w Lidze Mistrzów może awansować Getafe - 39 pkt, o ile nie przegra na wyjeździe z Betisem Sewilla.