Klich wpisał się na listę strzelców w 72. minucie. Była to kontrowersyjna sytuacja. Na boisku leżał jeden z rywali. Piłkarze Aston Villa spodziewali się, że gra zostanie przerwana. Polak jednak postanowił wykorzystać bierność przeciwników. Popędził na bramkę rywali i strzelił gola. Doszło do przepychanek między zawodnikami. Anwar El-Ghazi z ekipy gości został ukarany czerwoną kartką. Przed wznowieniem gry doszło do niecodziennej sytuacji. Trener gospodarzy Marcelo Bielsa kazał swoim zawodnikom "oddać" gola rywalom i po chwili Albert Adomah doprowadził do remisu.

Drużyna Leeds United (w niedzielnym spotkaniu na ławce rezerwowych był Mateusz Bogusz) wystąpi w barażach o awans do Premier League, nie ma już szans na bezpośrednią promocję.

W tabeli prowadzi Norwich City 91 pkt, przed Sheffield United 88 (oba kluby wywalczyły awans) i Leeds 83.