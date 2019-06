Torres o swojej decyzji poinformował na Twitterze. O szczegółach ma powiedzieć na konferencji prasowej, która odbędzie się w niedzielę w Tokio.

W 110 występach w drużynie narodowej zdobył 38 bramek. Tą najważniejszą była prawdopodobnie strzelona w wygranym 1:0 z Niemcami finale Euro 2008. Dwa lata później Hiszpania z nim w składzie wygrała mundial, a następnie rozgrywane w Polsce i na Ukrainie Euro 2012.

W 2007 roku za 20 mln funtów trafił z Atletico do Liverpoolu. W 142 meczach w barwach "The Reds" zdobył 81 goli i po czterech latach za 50 mln funtów sprzedano go do Chelsea. W londyńskim klubie nie był już tak bramkostrzelny (45 goli w 172 meczach), ale za to w 2012 roku wygrał z nim Ligę Mistrzów, a rok później Ligę Europejską.