Jeśli transfer dojdzie do skutku, Felix stanie się najdroższym piłkarzem w historii Atletico. Do tej pory madrycki klub najwięcej zapłacił za Francuza Thomasa Lemara - 72 mln euro z AS Monaco.

"Atletico Madrid przedstawiło propozycję transferu Joao Felixa za łączną kwotę 126 milionów euro, która jest analizowana" - poinformowała Benfica Lizbona.

W historii futbolu drożsi od Felixa byli tylko Neymar, który przeszedł za 222 mln euro do Paris Saint-Germain w 2017 roku, Kylian Mbappe (180 mln), Philippe Coutinho (145 mln) i Ousmane Dembele (105 mln).

W barwach Benfiki w ostatnim sezonie Felix zdobył 20 goli w 43 występach (m.in. hat-trick z Eintrachtem Frankfurt w ćwierćfinale Ligi Europejskiej) i od razu zyskał zaufanie selekcjonera reprezentacji Fernando Santosa. W półfinale Ligi Narodów zagrał w ataku u boku Cristiano Ronaldo, a Portugalia wygrała ze Szwajcarią 3:1.