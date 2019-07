Do tej pory klubowy rekord transferowy należał do Kolumbijczyka Davinsona Sancheza, który trafił do Tottenhamu z Ajaksu Amsterdam w 2017 roku za ok. 42 miliony funtów (ok. 47 milionów euro).

22-letni Ndombele, występujący na pozycji środkowego pomocnika, rozegrał dotychczas sześć meczów w reprezentacji Francji. Z nowym klubem podpisał umowę do 2025 roku.

W minionym sezonie Tottenham dotarł do finału Ligi Mistrzów, w którym uległ Liverpoolowi 0:2.