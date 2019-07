Trener "Królewskich" Zinedine Zidane w przerwie wymienił cały skład drużyny. Prowadzący Bayern Niko Kovac wprowadził wówczas na boisko pięciu nowych zawodników, wśród których był m.in. Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski wpisał się na listę strzelców w 67. minucie. Kwadrans po rozpoczęciu spotkania wynik otworzył Corentin Tolisso, a dwie minuty po strzale Lewandowskiego - za sprawą Serge'a Gnabry'ego - drużyna z Monachium prowadziła 3:0. Autorem honorowego trafienia dla Realu był Rodrygo (81).

W barwach zespołu z Madrytu zadebiutował Eden Hazard, który jednak nie błysnął. Suma transferu pozyskanego w czerwcu z Chelsea Londyn Belga według mediów miała wynieść 100 milionów euro plus bonusy.

Lewandowski fez esse golaço para aumentar o marcador@FCBayern 2 x 0 @realmadrid pic.twitter.com/7m45ZdbZhd — WatchFut (@WatchFut2) July 21, 2019

W składzie Realu na to spotkanie nie było zaś w ogóle Garetha Bale'a. Zidane poinformował dziennikarzy później, że stało się tak dlatego, iż klub pracuje nad sprzedaniem tego piłkarza. Jak dodał, może to nastąpić już w ciągu najbliższych dni. Walijczyk trafił do zespołu ze stolicy Hiszpanii w 2013 roku za ok. 100 mln euro. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 2022 roku.

Bayern podczas zgrupowania w USA zmierzy się jeszcze towarzysko z AC Milan.