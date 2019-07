Ceballos trafił do Realu Madryt w 2017 roku z Betisu Sewilla. W barwach "Królewskich" zaliczył we wszystkich rozgrywkach 56 meczów i strzelił pięć goli. W Arsenalu będzie mógł zastąpić Aarona Ramseya, który po wygaśnięciu kontraktu przeniósł się do Juventusu Turyn.

Dani Ceballos joins us on a season-long loan from Real Madrid



🇪🇸 #HolaDani — Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019

W 2017 roku podczas rozgrywanych w Polsce mistrzostw Europy do lat 21 Ceballos został uznany za najlepszego piłkarza turnieju. Jego drużyna zdobył wówczas srebrny medal. Natomiast w tym roku świętował w Hiszpanią triumf w tej imprezie, która odbyła się we Włoszech i San Marino.

Wyróżnił się m.in. w grupowym meczu z Polską (5:0) - zdobył jedną z bramek, popisując się w 71. minucie efektownym strzałem z rzutu wolnego.

Urodzony 7 sierpnia 1996 roku Ceballos występuje już także w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii - rozegrał dotychczas sześć meczów i strzelił jednego gola.