W zespole Atletico wystąpił m.in. sprowadzony latem za 126 milionów euro z Benfiki Lizbona Portugalczyk Joao Felix, który zresztą strzelił gola na 2:0 w ósmej minucie.

Z kolei w ekipie Realu od początku wyszli na boisko m.in. Belg Eden Hazard oraz Serb Luka Jovic. Od 62. minuty grał Walijczyk Gareth Bale, o którym mówi się od dawna, że może opuści "Królewskich".

Rozmiary porażki Realu mogły być jeszcze większe, ale w końcówce gole dla zespołu Zinedine'a Zidane'a strzelili wprowadzeni z ławki Francuz Karim Benzema z rzutu karnego oraz Javi Hernandez.

W trzech letnich sparingach Real stracił aż 12 goli, ale po meczu z Atletico Zidane nie dramatyzował.

To mecz przedsezonowy. Oni byli lepsi we wszystkim. Nie ma co więcej mówić na ten temat. Przygotowujemy się do sezonu i zachowujemy spokój. Musimy być gotowi na 17 sierpnia, na pierwszy mecz ligowy - powiedział francuski szkoleniowiec.