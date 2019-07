26-letni napastnik rozegrał w poniedziałek całe spotkanie, a do bramki rywali trafił w 79. minucie (na 1:0). Pomocnika Łudogorca i reprezentacji Polski Jacka Góralskiego nie było w kadrze meczowej na to spotkanie.

Świerczok występuje w Łudogorcu od początku 2018 roku. Poprzedni sezon ligowy zakończył z dorobkiem 11 trafień. W reprezentacji Polski rozegrał dotychczas trzy mecze.

Po trzech kolejkach obecnych rozgrywek broniący tytułu Łudogorec jest liderem z kompletem punktów.

O Świerczoku głośno było w Europie kilkanaście dni temu, a to za sprawą fatalnego wykonania rzutu karnego w eliminacjach Ligi Mistrzów. Świerczok próbował ośmieszyć bramkarza Ferencvarosu Budapeszt i pokonać go "podcinką". Golkiper rywali jednak nie dał się nabrać i w efekcie to polski napastnik skompromitował się fatalnym wykonaniem jedenastki, a Łudogorec opadł z dalszej rywalizacji.