21-letni pomocnik, uczestnik tegorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy, który w obecnym sezonie zagrał w trzech meczach polskiej ekstraklasy, prawdopodobnie zostanie wypożyczony do jednego z klubów włoskiej drugiej ligi. Według nieoficjalnych informacji kosztował ok. dwóch milionów euro.

Dziczek jest wychowankiem Piasta. W pierwszej drużynie zadebiutował 5 czerwca 2015 roku. Od tego czasu w barwach niebiesko-czerwonych rozegrał łącznie 71 spotkań, w których zdobył pięć bramek oraz zanotował dwie asysty. W poprzednim sezonie został wybrany na najlepszego młodzieżowca ekstraklasy.

"Z jednej strony żałujemy, że Patryk od nas odchodzi, ale z drugiej cieszymy się, że nasz wychowanek został zauważony przez taki klub, jaki jest Lazio. Chciałbym mu podziękować za reprezentowanie Piasta przez te wszystkie lata i życzyć powodzenia w dalszej karierze. Czeka go świetna przyszłość" - powiedział dyrektor sportowy gliwiczan Bogdan Wilk, cytowany na stronie internetowej.

Dziczek ocenił, że czas spędzony w Piaście był piękny i zapewnił, że na zawsze zostanie w jego pamięci.

"Szczególnie to, co dokonaliśmy w ubiegłym sezonie. Zapisaliśmy się w historii, zdobywając mistrzostwo Polski. Teraz czas na kolejny krok w mojej karierze, ale o Gliwicach i Piaście nigdy nie zapomnę. Będę wracał do mojego domu, który jest przy Okrzei 20 i odwiedzał niebiesko-czerwona rodzinę" - zaznaczył piłkarz.