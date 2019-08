Były golkiper Legii w przeszłości bronił barw Celtiku Glasgow, czyli największego wroga Rangersów. Polak nie raz w trakcie derbowych pojedynków prowokował kibiców rywali.

W czwartek Boruc postanowił wybrać się do Glasgow, by dopingować piłkarzy Legii. Problem w tym, że nie miał na to zgody trenera Bournemouth. Eddie Howe, gdy dowiedział się, że Polak udał się bez zezwolenia do Szkocji wściekł się.

Przez swoje zachowanie Boruc stracił miejsce w kadrze swojego zespołu na najbliższy mecz Premier League. Pojedynek z Leicester City nasz rodak obejrzy w telewizorze. Na tym nie koniec. Angielskie media informują, że 39-letniego zawodnika czeka jeszcze rozmowa dyscyplinarna z trenerem.