22-letni Kownacki dotychczas - także w zeszłym sezonie - był wypożyczony z Sampdorii Genua.

"Jesteśmy dumni z tego, że udało się podpisać kontrakt definitywny. To dla nas bardzo ważny ruch i mamy nadzieję, że Dawid będzie nadal się u nas rozwijać" - można przeczytać na oficjalnej stronie klubu.

Polski napastnik był kapitanem reprezentacji do lat 21, która latem wystąpiła w mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej. Biało-czerwoni zajęli we Włoszech trzecie miejsce w grupie A z dorobkiem sześciu punktów i odpadli z turnieju. We wrześniu zagrał w obu spotkaniach drużyny narodowej w kwalifikacjach Euro 2020.