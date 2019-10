Według tygodnika „Sport Bild”, szef BVB Hans-Joachim Watzke jest w stałym kontakcie z Portugalczykiem, który trenował już Real Madryt, Chelsea Londyn i Manchester United.

Ponadto, jak podają media, Mourinho zaczął w ostatnich dniach naukę niemieckiego. "The Special One" był nawet ostatnio typowany do objęcia posady w Bayernie Monachium.

Istnieją jednak wątpliwości co do tych spekulacji. Mourinho zarabiał w MU 17 milionów euro rocznie. Dla klubu z Dortmundu to niewyobrażalne pieniądze. Poza tym Portugalczyk może też być kuszony przez Real, którego trener Zinédine Zidane znalazł się w ogniu krytyki. Posada u "Królewskich" może być dla Mourinho bardziej interesująca niż ławka trenerska na Westfalenstadion.

Borussia zagra w środę na San Siro przeciwko Interowi Mediolan w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Prawdopodobnie zobaczymy w składzie BVB reprezentanta Polski Łukasza Piszczka, który wyleczył właśnie kontuzję. Prawy obrońca postara się zatrzymać Lukaku i jego kolegów.

A już w sobotę w Bundeslidze wielkie derby Zagłębia Ruhry, czyli spotkanie Borussii z Schalke 04.